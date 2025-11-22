Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP
El sismo de hoy, 22 de noviembre, se registró a 26 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, y se produjo a una profundidad de 50 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 2:18 p. m. a 26 kilómetros al oeste de Cañete, en Lima. El temblor de hoy, 22 de noviembre, tuvo una profundidad de 50 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
Según el informe oficial emitido por la entidad correspondiente, el sismo registrado alcanzó una intensidad de nivel II-III en la zona de Chilca, provincia de Cañete, lo cual indica que fue percibido como un movimiento notable por la población. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales de consideración.
Foto: IGP.