HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

El sismo de hoy, 22 de noviembre, se registró a 26 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, y se produjo a una profundidad de 50 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor de 3,5 de registró en Cañeta, Lima. Foto: Composición LR
Temblor de 3,5 de registró en Cañeta, Lima. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 2:18 p. m. a 26 kilómetros al oeste de Cañete, en Lima. El temblor de hoy, 22 de noviembre, tuvo una profundidad de 50 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Según el informe oficial emitido por la entidad correspondiente, el sismo registrado alcanzó una intensidad de nivel II-III en la zona de Chilca, provincia de Cañete, lo cual indica que fue percibido como un movimiento notable por la población. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales de consideración.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Foto: IGP.

Foto: IGP.

Notas relacionadas
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, sábado 22 de noviembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, sábado 22 de noviembre, según IGP?

LEER MÁS
Temblor HOY, viernes 21 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, viernes 21 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Poder Judicial lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.200 para técnicos, universitarios y secundaria completa, ¿cómo postular?

Poder Judicial lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.200 para técnicos, universitarios y secundaria completa, ¿cómo postular?

LEER MÁS
Carretera en Arequipa lleva bloqueada un día por deslizamiento de rocas por lluvias: pasajeros intentan cruzar a pie

Carretera en Arequipa lleva bloqueada un día por deslizamiento de rocas por lluvias: pasajeros intentan cruzar a pie

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025