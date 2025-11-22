La madre del bebé secuestrado, Gianina Condori Pardo, del hospital Augusto Hernández de EsSalud, en la provincia de Ica, le dijo a RPP que se siente insegura y espera que las autoridades investiguen el caso para determinar a los responsables y posibles involucrados en la sustracción de su menor hijo de apenas días de nacido el pasado jueves 20 de noviembre.

"Yo me siento insegura, que la mujer (que secuestro al recién nacido) dé sus declaraciones, ¿dónde está la ropa de mi bebé? ¿Dónde lo cambió? ¿Cómo salió de acá?... Para mí están implicados acá, dentro del hospital. No se pueden llevar por así a un bebé, es un ser humano, un niño indefenso", declaró muy afectada la madre de familia.

Madre solicita apoyo psicológico

La paciente de EsSalud solicitó a las autoridades que les brinde apoyo psicológico, porque se siente muy afecta por el episodio que atravesó a dos días de haber dado a luz a su hijo en un establecimiento médico en Ica.

En tanto, la madre de familia, aún convaleciente, se acercó junto a su esposo a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para registrar a su hijo con el nombre Aron Joel Jurado Condori.

Menor debió ser registrado en Reniec

El jefe del Reniec en Ica, Marco Garrido Bodero, señaló al medio que el Hospital Augusto Hernández de EsSalud tuvo que gestionar el registro del menor a las pocas horas de que este haya nacido. No obstante, este procedimiento no se llegó a realizar.

La Superintendencia de Salud (SUSALUD) indicó que "en cumplimiento de sus funciones y en el marco de protección de los derechos de salud", se ha delegado un colaborador para que acompañe a la madre afectada. Asimismo, dio a conocer que la madre y el bebé fueron dados de alta.

