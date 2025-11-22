HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hospital de Ica no registró en Reniec a bebé secuestrado, madre solicita apoyo psicológico: “No me siento bien”

Reniec responsabilizó al hospital de EsSalud por no registrar al menor de edad a las horas de nacer. La madre afectada se siente insegura y considera que existiría implicado en el establecimiento médico.

Bebé recién nacido no gestionó registro de recién nacido secuestrado en Reniec.
Bebé recién nacido no gestionó registro de recién nacido secuestrado en Reniec. | Composición LR | Facebook

La madre del bebé secuestrado, Gianina Condori Pardo, del hospital Augusto Hernández de EsSalud, en la provincia de Ica, le dijo a RPP que se siente insegura y espera que las autoridades investiguen el caso para determinar a los responsables y posibles involucrados en la sustracción de su menor hijo de apenas días de nacido el pasado jueves 20 de noviembre.

"Yo me siento insegura, que la mujer (que secuestro al recién nacido) dé sus declaraciones, ¿dónde está la ropa de mi bebé? ¿Dónde lo cambió? ¿Cómo salió de acá?... Para mí están implicados acá, dentro del hospital. No se pueden llevar por así a un bebé, es un ser humano, un niño indefenso", declaró muy afectada la madre de familia.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Feminicidio en Surco: asesinan a joven madre que ya había denunciado a su pareja por agresión

lr.pe

Madre solicita apoyo psicológico

La paciente de EsSalud solicitó a las autoridades que les brinde apoyo psicológico, porque se siente muy afecta por el episodio que atravesó a dos días de haber dado a luz a su hijo en un establecimiento médico en Ica.

En tanto, la madre de familia, aún convaleciente, se acercó junto a su esposo a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para registrar a su hijo con el nombre Aron Joel Jurado Condori.

PUEDE VER: Carretera en Arequipa lleva bloqueada un día por deslizamiento de rocas por lluvias: pasajeros intentan cruzar a pie

lr.pe

Menor debió ser registrado en Reniec

El jefe del Reniec en Ica, Marco Garrido Bodero, señaló al medio que el Hospital Augusto Hernández de EsSalud tuvo que gestionar el registro del menor a las pocas horas de que este haya nacido. No obstante, este procedimiento no se llegó a realizar.

La Superintendencia de Salud (SUSALUD) indicó que "en cumplimiento de sus funciones y en el marco de protección de los derechos de salud", se ha delegado un colaborador para que acompañe a la madre afectada. Asimismo, dio a conocer que la madre y el bebé fueron dados de alta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fue por ecografía de rodilla y recibe una de mama: EsSalud lo llama “caso aislado”, pese a reincidencia en policlínico de Chorrillos

Fue por ecografía de rodilla y recibe una de mama: EsSalud lo llama “caso aislado”, pese a reincidencia en policlínico de Chorrillos

LEER MÁS
Beneficiarios de EsSalud pueden afiliar a sus parejas al seguro social en 2025: el trámite varía si están casados o conviven

Beneficiarios de EsSalud pueden afiliar a sus parejas al seguro social en 2025: el trámite varía si están casados o conviven

LEER MÁS
Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Poder Judicial lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.200 para técnicos, universitarios y secundaria completa, ¿cómo postular?

Poder Judicial lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.200 para técnicos, universitarios y secundaria completa, ¿cómo postular?

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025