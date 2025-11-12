HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna

Proceso judicial se inició en el 2018 por presunta organización criminal cuando él era alcalde provincial.

La autoridad es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y otros. Foto: Difusión
La autoridad es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y otros. Foto: Difusión

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitó la pena de 49 años de cárcel para el gobernador Luis Torres Robledo por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y otros. El caso por el cual es acusado fue denominado "Los limpios de Tacna" y se inició en el 2018.

Junto a Torres también han sido acusados sus exregidores de la Municipalidad Provincial de Tacna, del periodo 2015-2018. En su último año, Torres renunció al cargo y Jorge Infantas asumió la alcaldía. Fue entonces que en un megaoperativo Torres, exfuncionarios y regidores fueron detenidos de forma preventiva.

La Fiscalía argumentó su pedido de prisión ocho delitos contra más de 30 acusados (entre ellos Torres). Todos son señalados por venta de terrenos del municipio de forma directa, la concesión de una ruta de transporte público, y otras presuntas irregularidades que involucran más predios.

A causa de ese caso, Torres estuvo en detención domiciliaria durante su campaña electoral al gobierno regional. La acusación fue formalizada el 29 de abril y en setiembre de este año la Procuraduría Anticorrupción solicitó una reparación de más de seis millones de soles a favor del estado.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna tiene el caso y las partes están a la espera de la audiencia de control de acusación para el inicio del juicio oral. Torres en reiteradas oportunidades ha manifestado ser inocente de todas las imputaciones de corrupción, alegando ser un perseguido político.

