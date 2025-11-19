Investigan a conductor que habría atacado mortalmente a universitario en Tacna: su tía ocultó el arma

La necropsia al cuerpo de Gustavo reveló que un objeto punzocortante le causó una laceración en el pulmón y el corazón. Créditos: composición LR/Liz Ferrer

La mañana del miércoles 19 de noviembre, la Policía Nacional detuvo en Tacna a Pamela Nilda Benavides Velarde (48), presunta cómplice del crimen del joven universitario Gustavo Delgado Aro (24), ocurrido el fin de semana. Según los videos de seguridad de la zona, el autor del crimen sería Geanfranco Benavides Osorio (26), sobrino de la detenida.

Geanfranco Benavides afirmó que encontró a la víctima en el interior de su auto, por lo que lo golpeó creyendo que se trataba de un ladrón. Sin embargo, al notar que el joven sangraba en el pecho, se detuvo y pidió ayuda. Tras ello, negó ser el responsable del crimen.

La necropsia al cuerpo de Gustavo reveló que un objeto punzocortante le causó una laceración en el pulmón y el corazón. Eso desencadenó una hemorragia interna y un shock hipovolémico.

Imágenes que revelan información

Por su testimonio, Benavides fue dejado en libertad el último lunes por la mañana. Tras ello, la Policía inició la búsqueda del presunto autor del crimen: el primer paso fue la revisión de cámaras de seguridad de vecinos y la municipalidad.

La muerte del joven universitario ocurrió en la urbanización Bacigalupo, en plena vía pública. Los videos muestran cómo el joven estudiante de derecho está parado en presunto estado de ebriedad al lado del vehículo; minutos después ingresa.

Las cámaras de seguridad también registran el momento en que el dueño del vehículo, Geanfranco Benavides, aparece semidesnudo y se acerca para golpear a Gustavo. En las imágenes también se distingue a la tía del agresor, aunque debido al ángulo de la cámara no es posible visualizar las puñaladas. Momentos después se observa nuevamente a Geanfranco alejándose del auto con un objeto entre las manos.

Detención preliminar

El abogado Alex Choquecahua, defensor de Gustavo, informó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Tacna, a cargo del Juez Jaime Baltazar Machaca Chacollí, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dispuso la detención preliminar judicial por 72 horas contra Geanfranco Benavides Osorio y Pamela Nilda Benavides Velarde.

Por ahora, Benavides está prófugo y su tía permanece detenida en el Departamento de Investigación Criminal de la Policía.