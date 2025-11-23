Hombre se hizo pasar por falso quiropráctico para agredir a mujeres en Ancón: captaba clientes por TikTok

Fiscalía intervino a presunto falso doctor cuando atendía a una de sus pacientes en Ancón. | Foto: Composición LR

Fiscalía intervino a presunto falso doctor cuando atendía a una de sus pacientes en Ancón. | Foto: Composición LR

Durante un operativo de la Fiscalía de Prevención de la Salud, la municipalidad de Ancón, agentes de la Policía Nacional del Perú y miembros del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú intervinieron a Pablo Bayron Reátegui Suárez, quien se presentaba como un especialista quiropráctico sin contar con formación profesional ni autorización sanitaria para brindar servicios de salud.

De acuerdo con la información policial, Reátegui Suárez se lucía como 'Bayron Terapéutico' en las redes sociales. Asimismo, en sus redes sociales mostraba técnicas que eran riesgosas para los pacientes que acudían a su consultorio. Principalmente, sus videos eran publicitados en Facebook y TikTok, según la Fiscalía.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Falso médico intervenido cuando atendía a paciente

La intervención contra Pablo Bayron se realizó cuando estaba atendiendo a una paciente que presentaba problemas de espalda. Según las autoridades, se encontró más de 200 preservativos y lubricantes dentro del consultorio del acusado.

José Vásquez Herrera, decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, precisó que el detenido únicamente cuando con un bachillerato en Ciencias Biológicas. "(El bachiller) no tiene nada que ver", sostuvo para Panamericana. "Se vio atosigado por las preguntas que le hacíamos. Usaba eso (los preservativos) para la zona axilar", acotó Vásquez luego de encontrar bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

Captaba a pacientes a través de redes sociales

Según las investigaciones, el detenido captaba a sus pacientes a través de Facebook y TikTok, en donde ofrecía sus consultas a bajos precios y presuntos tratamientos manuales. No obstante, mostraba técnicas que no mostraban conformaban ninguna práctica sanitaria.

Cabe precisar que Reátegui no contaba con ninguna licencia municipal ni registro profesional médico. Asimismo, la Fiscalía encontró a una de las pacientes en posición decúbito ventral cuando estaba por recibir uno de los tratamientos del falso médico. Por último, Vásquez Herrara sostuvo que desde noviembre del 2023 se han detectado más de 100 personas ejerciendo actividades relacionadas con la salud de manera ilegal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.