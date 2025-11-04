HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Sociedad

Suplantan a postulante de ingeniería en examen de admisión UNSA 2026: universidad anuncia sanciones

El joven de 25 años trató de rendir el examen de admisión en lugar de un postulante de 17 años y fue inhabilitado de por vida, conforme a las normas de la UNSA.

UNSA detecta intento de suplantación durante examen de admisión de CEPRUNSA
UNSA detecta intento de suplantación durante examen de admisión de CEPRUNSA | Foto: composición LR/UNSA

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) informó que, durante el examen de admisión del Centro Preuniversitario (CEPRUNSA) realizado el último domingo 2 de noviembre, se identificó a un joven que intentó suplantar a un postulante en el campus de Sociales. La evaluación correspondía al área de Ingenierías.

A través de un comunicado, la institución detalló que el sujeto fue intervenido por el personal de seguridad y por los responsables del proceso de admisión. El hecho ocurrió en plena evaluación, en la que participaron 9.347 postulantes del Ciclo Quintos 2026, quienes compitieron por una de las 510 vacantes disponibles.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

lr.pe

UNSA inhabilita de por vida a implicados en suplantación durante examen de admisión

De acuerdo con la División de Estafas y Otras Defraudaciones de la Divincri, un joven de 25 años fue detenido en flagrancia tras intentar rendir el examen de admisión en lugar de otro postulante en la UNSA. Durante la intervención, se le incautaron el DNI y el carné del verdadero aspirante, un estudiante de 17 años que buscaba ingresar a la carrera de Ingeniería Civil, según informó RPP. El caso fue derivado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

“El controlador de aula se dio cuenta del nerviosismo del supuesto postulante y dio aviso al docente técnico y al miembro de la comisión. Tras ello, se procedió al control biométrico, donde salió positivo a suplantación”, explicó Nicolás Ezequiel Collado Cárdenas, director de Admisión de la UNSA, al citado medio.

PUEDES VER: Casos de extorsión aumentan, pero condenas se estacan: PJ solo registra 4 sentencias a bandas criminales en Lima y ninguna en Callao

lr.pe

La universidad precisó que, conforme al Reglamento de Admisión 2026, los involucrados en este tipo de faltas “son ingresados a una base de datos institucional y quedan impedidos de volver a postular” a la casa de estudios. “Estamos elaborando un informe que será remitido esta semana a las autoridades agustinas y elevado a la Sunedu, tal como establecen los procedimientos internos”, añadió el director.

Asimismo, el artículo 118 del reglamento señala que tanto el suplantador como el suplantado serán sancionados. El documento dispone que “los postulantes que cometan el acto de suplantar o ser suplantados serán derivados al Ministerio Público para la denuncia y las acciones legales correspondientes, y serán sancionados con la inhabilitación definitiva de postular a la UNSA. A su vez, se registrarán en la base de datos de inhabilitados”.

¿Qué dice la ley peruana sobre la suplantación en los exámenes universitarios?

En el Código Penal no existe una ley única que se aplique automáticamente a todas las universidades, pero sí están tipificadas figuras delictivas como la suplantación de identidad, castigada con penas de 3 a 5 años de prisión. Este delito también puede implicar multas, inhabilitaciones y la apertura de procesos penales a través del Ministerio Público cuando se detecta durante un examen de admisión.

Tanto las universidades públicas como privadas contemplan en sus reglamentos de admisión sanciones administrativas para estos casos, que incluyen la anulación inmediata del examen, la denuncia a las autoridades competentes como la Sunedu o el Ministerio de Educacion y la inhabilitación temporal o definitiva para futuras postulaciones.

Notas relacionadas
Se ubica en Arequipa, tiene casi 200 años y es la única que aparece en el top 5 Sunedu de las mejores universidades públicas del Perú

Se ubica en Arequipa, tiene casi 200 años y es la única que aparece en el top 5 Sunedu de las mejores universidades públicas del Perú

LEER MÁS
Postulante de la UNSA 'madrugó' para rendir su examen de admisión: "Llegué 2 de la mañana"

Postulante de la UNSA 'madrugó' para rendir su examen de admisión: "Llegué 2 de la mañana"

LEER MÁS
Postulante involucrada en caso de suplantación en universidad de Huacho ingresa en cuarto lugar a Medicina a la UNSA de Arequipa

Postulante involucrada en caso de suplantación en universidad de Huacho ingresa en cuarto lugar a Medicina a la UNSA de Arequipa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre? Estos fueron los últimos acuerdos de los gremios

LEER MÁS
Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Paro de transportistas del 4 de noviembre: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Números ganadores de la Kábala hoy martes 4 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025