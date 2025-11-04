Suplantan a postulante de ingeniería en examen de admisión UNSA 2026: universidad anuncia sanciones

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) informó que, durante el examen de admisión del Centro Preuniversitario (CEPRUNSA) realizado el último domingo 2 de noviembre, se identificó a un joven que intentó suplantar a un postulante en el campus de Sociales. La evaluación correspondía al área de Ingenierías.

A través de un comunicado, la institución detalló que el sujeto fue intervenido por el personal de seguridad y por los responsables del proceso de admisión. El hecho ocurrió en plena evaluación, en la que participaron 9.347 postulantes del Ciclo Quintos 2026, quienes compitieron por una de las 510 vacantes disponibles.

UNSA inhabilita de por vida a implicados en suplantación durante examen de admisión

De acuerdo con la División de Estafas y Otras Defraudaciones de la Divincri, un joven de 25 años fue detenido en flagrancia tras intentar rendir el examen de admisión en lugar de otro postulante en la UNSA. Durante la intervención, se le incautaron el DNI y el carné del verdadero aspirante, un estudiante de 17 años que buscaba ingresar a la carrera de Ingeniería Civil, según informó RPP. El caso fue derivado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

“El controlador de aula se dio cuenta del nerviosismo del supuesto postulante y dio aviso al docente técnico y al miembro de la comisión. Tras ello, se procedió al control biométrico, donde salió positivo a suplantación”, explicó Nicolás Ezequiel Collado Cárdenas, director de Admisión de la UNSA, al citado medio.

La universidad precisó que, conforme al Reglamento de Admisión 2026, los involucrados en este tipo de faltas “son ingresados a una base de datos institucional y quedan impedidos de volver a postular” a la casa de estudios. “Estamos elaborando un informe que será remitido esta semana a las autoridades agustinas y elevado a la Sunedu, tal como establecen los procedimientos internos”, añadió el director.

Asimismo, el artículo 118 del reglamento señala que tanto el suplantador como el suplantado serán sancionados. El documento dispone que “los postulantes que cometan el acto de suplantar o ser suplantados serán derivados al Ministerio Público para la denuncia y las acciones legales correspondientes, y serán sancionados con la inhabilitación definitiva de postular a la UNSA. A su vez, se registrarán en la base de datos de inhabilitados”.

¿Qué dice la ley peruana sobre la suplantación en los exámenes universitarios?

En el Código Penal no existe una ley única que se aplique automáticamente a todas las universidades, pero sí están tipificadas figuras delictivas como la suplantación de identidad, castigada con penas de 3 a 5 años de prisión. Este delito también puede implicar multas, inhabilitaciones y la apertura de procesos penales a través del Ministerio Público cuando se detecta durante un examen de admisión.

Tanto las universidades públicas como privadas contemplan en sus reglamentos de admisión sanciones administrativas para estos casos, que incluyen la anulación inmediata del examen, la denuncia a las autoridades competentes como la Sunedu o el Ministerio de Educacion y la inhabilitación temporal o definitiva para futuras postulaciones.