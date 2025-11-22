Resultados Kábala sábado 22 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

Conoce los resultados de La Kábala, este sábado 22 de noviembre. | Foto: La Kábala

La Kábala realizará un nuevo sorteo, este sábado 22 de noviembre. Su Pozo Buenazo asciende a S/4.128.547 y solo un ganador podrá llevarse este cuantioso monto. En esta nota consulta cuáles fueron las bolillas ganadoras de esta popular lotería del Perú.

¿Cómo se juega la Kábala?

La Kábala funciona con un sistema en el que el participante elige 6 números del 1 al 40. Con esa combinación ya queda listo el boleto para el sorteo de la fecha.