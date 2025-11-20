Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala se sortea los martes, jueves y sábados mediante Intralot. En esta ocasión se definirá al ganador del Pozo Buenazo, que llegó a los S/4.068.762.
Este jueves 20 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta oportunidad pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/4.068.762. En las próximas horas se darán a conocer los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de apostadores en todo el país seguirán con expectativa este sorteo, que cada semana reparte premios y mantiene viva la ilusión de convertirse en el próximo ganador.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy fácil. Solo sigue estos pasos y atrévete a tentar a la suerte:
- Paso 1: Elige tu jugada seleccionando 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo a través de la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: De manera opcional, activa la opción 'Chau Chamba' para ingresar a un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números.
- Este sorteo ofrece la posibilidad de ganar S/ 5.000 netos al mes durante 20 años.
- Paso 3: Finaliza tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu forma de pago ¡y listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
No olvides consultar los resultados para saber si ganaste el Pozo Buenazo o el premio de 'Chau Chamba'.