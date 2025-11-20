HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein
Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     Trump firmó ley para divulgar archivos de Epstein     
Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala se sortea los martes, jueves y sábados mediante Intralot. En esta ocasión se definirá al ganador del Pozo Buenazo, que llegó a los S/4.068.762.

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de SS/4.068.762
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de SS/4.068.762 | Foto: Composición LR - Intralot

Este jueves 20 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta oportunidad pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/4.068.762. En las próximas horas se darán a conocer los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha. Miles de apostadores en todo el país seguirán con expectativa este sorteo, que cada semana reparte premios y mantiene viva la ilusión de convertirse en el próximo ganador.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy fácil. Solo sigue estos pasos y atrévete a tentar a la suerte:

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
  • Paso 1: Elige tu jugada seleccionando 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo a través de la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: De manera opcional, activa la opción 'Chau Chamba' para ingresar a un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números.
  • Este sorteo ofrece la posibilidad de ganar S/ 5.000 netos al mes durante 20 años.
  • Paso 3: Finaliza tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu forma de pago ¡y listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

No olvides consultar los resultados para saber si ganaste el Pozo Buenazo o el premio de 'Chau Chamba'.

Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 15 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 15 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Kábala hoy jueves 13 de noviembre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buena

Kábala hoy jueves 13 de noviembre, en vivo: jugada ganadora, premios Chau Chamba y pozo Buena

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega

Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega

LEER MÁS
Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025