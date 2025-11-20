PNP detiene a Exsereno de San Juan de Miraflores que usaba su uniforme para robar | Foto: composición LR/Difusión.

A través de un operativo en Lima Sur, efectuado la madrugada de este jueves 20 de noviembre, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), con apoyo del Escuadrón Verde y el Grupo Terna, logró la captura de alias ‘Venegas’, presunto integrante de Los Malditos Dueños del Sur, banda dedicada al robo a mano armada a los transeúntes y comercios locales de San Juan de Miraflores (SJM), Villa el Salvador (VES), y Villa María del Triunfo (VMT).

Según la Policía Nacional (PNP), la detención fue el resultado de un paciente trabajo de inteligencia. Durante su detención, en el cruce de José María Seguín con Maximiliano Carranza, en SJM, la Policía encontró al intervenido en un mototaxi color azul con amarillo, una pistola y un buzo de Serenazgo del distrito. Los oficiales también interceptaron otros tres criminales durante el operativo.

PNP captura a exsereno de SJM por integrar banda criminal

Según un trabajador municipal, alias ‘Venegas’ fue retirado de Serenazgo hace cinco meses, aproximadamente en junio –tras ser encontrado fumando en una caseta municipal–. Sin embargo, el detenido se quedó con el uniforme, que usaba para cometer sus fechorías junto a los otros miembros de la banda criminal.

El exsereno y los demás capturados fueron puestos a disposición de las autoridades, quienes evalúan las evidencias encontradas para decidir su futuro.

