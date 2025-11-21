ATU anuncia cierre de estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima por manifestaciones
La ATU recomienda a los usuarios buscar rutas alternativas y seguir las actualizaciones sobre la situación del transporte urbano.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció el cierre temporal de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jr. De la Unión y Colmena por manifestaciones en el Centro de Lima. Este comunicado se dio a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de X.
Asimismo, informó que los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, y la ruta regular A desvía su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca-El Peruano.
Noticia en desarrollo