Sociedad

ATU anuncia cierre de estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima por manifestaciones

La ATU recomienda a los usuarios buscar rutas alternativas y seguir las actualizaciones sobre la situación del transporte urbano.

A través de su cuenta de X, la ATU anunció el cierre temporal de algunas estaciones así como el desvío de algunos buses.
A través de su cuenta de X, la ATU anunció el cierre temporal de algunas estaciones así como el desvío de algunos buses. | Foto: Carlos Felix

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció el cierre temporal de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jr. De la Unión y Colmena por manifestaciones en el Centro de Lima. Este comunicado se dio a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de X.

Asimismo, informó que los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, y la ruta regular A desvía su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca-El Peruano.

Noticia en desarrollo

