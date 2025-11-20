HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
Sociedad

Transportistas denuncian que delincuentes piden incremento en pago de extorsiones por Navidad y Año Nuevo: “Si pagan 5 mil, ahora piden 8 mil"

Transportistas evalúan un paro general de 48 horas si no se toman acciones contra la criminalidad, advirtiendo su firme oposición al abandono por parte del Estado.

Extorsionadores siguen más dinero a transportistas por festividades de fin de año. Foto: Carlos Félix/ La República.
Extorsionadores siguen más dinero a transportistas por festividades de fin de año. Foto: Carlos Félix/ La República.

Este martes 18 de noviembre, se registró un nuevo ataque extorsivo contra una empresa de transporte. El bus conocido como El Rápido, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), fue víctima de la delincuencia luego que dos sujetos armados, abordo de una moto lineal, dispararan contra las instalaciones de la compañía que cubre la ruta que conecta Huachipa y San Juan de Lurigancho.

Este incidente no es aislado. El gremio de transporte es uno de los más afectados por la ola de inseguridad que vive Lima y Callao. A esta problemática se suma una nueva arista. De acuerdo con Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, los extorsionadores ahora exigen mayores cantidades de dinero debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

"No han bajado las extorsiones. En un taller de una empresa, que no daré el nombre, le dejaron una hoja donde le piden aumento. Si antes pagan S/ 5,000 ahora piden S/ 8,000 por el tema de fiestas. Quieren su aguinaldo", afirmó el vocero de los conductores.

lr.pe

¿Habrá paro de transportistas este fin de semana?

Según Martín Ojeda, representante de la Asociación de Transporte Urbano (TU), se viene evaluando un nuevo paro general de 48 horas en Lima y Callao, con el fin de que el presidente José Jerí tome acciones inmediatas para enfrentar el desborde criminal que aqueja al sector.

En un comunicado oficial difundido en redes sociales, el gremio expresó: "Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado".

Por su parte, Palomino señaló a La República que diversos gremios están evaluando realizar una paralización preventiva. Sin embargo, indicó que aún existe preocupación y desacuerdo interno sobre la fecha. En caso no se llegue a un consenso, precisó que las organizaciones volverán a reunirse este sábado 22 de noviembre.

lr.pe

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados en 2025

De acuerdo con cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025, la Fiscalía registró 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. Cabe precisar que, posteriormente a ese periodo, se reportó un nuevo asesinato de otro conductor en San Juan de Miraflores.

Asimismo, siete de estos atentados contra miembros de este gremio fueron ejecutados desde una moto lineal, con disparos a corta distancia.

En el país, en promedio, se registra una denuncia por extorsión cada 19 minutos, lo que equivale a 76 casos diarios. De acuerdo con el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han reportado 23.213 denuncias por este delito, cifra que representa un incremento del 27,4% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 18.215 casos.

