Un hombre disparó contra un cocinero en el chifa Sazón Peruano, ubicado en la avenida Canadá, mientras el local estaba lleno. El ataque ocurrió a las 8:40 p.m. del miércoles. | Composición LR

Un hombre ingresó abruptamente al chifa Sazón Peruano, en la cuadra 17 de la avenida Canadá, y disparó contra uno de los cocineros la noche del miércoles. El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 p.m., cuando el local atendía con todas sus mesas ocupadas.

De acuerdo con las cámaras de vigilancia y testigos, el agresor cruzó el salón sin decir palabra y se dirigió directamente a la cocina, donde abrió fuego contra el trabajador de 30 años. Luego escapó en una motocicleta que era conducida por un segundo sujeto.

Extorsión a negocios en San Luis

Una residente añadió que los comercios de la cuadra viven bajo presión de organizaciones dedicadas a la extorsión. El ataque se habría dado para intimidar a otros negocios a cumplir con el pago de cobro de cupos, ya que luego comerciantes de la zona recibieron mensajes extorsivos de la banda autodenominada como Los Malditos de la Zona.

''Esto es un comunicado para todos los negocios de la avenida Canadá y Aviación. A partir de ahora se les va a brindar la seguridad de la zona, este número es el que hace reales las películas que sí son de terror. Le damos 24 horas para reportarse y poder llegar a un diálogo. De lo contrario, terminarán mal el 2025. Atte: Los Malditos de la Zona'', se lee.

Agentes de la Comisaría de San Luis permanecieron en el establecimiento realizando las primeras diligencias. El restaurante cuenta con cámaras de vigilancia, cuyas grabaciones serán clave para identificar al autor de los disparos y a su cómplice.

Negocios recibieron mensajes amenazantes tras los hechos.

Cocinero sobrevivió tras ataque en chifa

La víctima fue llevada de inmediato a una clínica de San Borja por la gravedad de la herida, donde ahora permanece en estado reservado.

Vecinos de la zona también señalaron que el verdadero blanco del atentado habría sido el dueño del chifa, quien también suele ponerse detrás de los fogones. Según su versión, el tirador habría confundido al cocinero con el propietario.

