Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona
Según testigos, el agresor se dirigió a la cocina en silencio y disparó contra la víctima, quien fue trasladada a una clínica en San Borja. El dueño, posible blanco del atentado, suele trabajar en la cocina.
- Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad
- Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados
Un hombre ingresó abruptamente al chifa Sazón Peruano, en la cuadra 17 de la avenida Canadá, y disparó contra uno de los cocineros la noche del miércoles. El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 p.m., cuando el local atendía con todas sus mesas ocupadas.
De acuerdo con las cámaras de vigilancia y testigos, el agresor cruzó el salón sin decir palabra y se dirigió directamente a la cocina, donde abrió fuego contra el trabajador de 30 años. Luego escapó en una motocicleta que era conducida por un segundo sujeto.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia
Extorsión a negocios en San Luis
Una residente añadió que los comercios de la cuadra viven bajo presión de organizaciones dedicadas a la extorsión. El ataque se habría dado para intimidar a otros negocios a cumplir con el pago de cobro de cupos, ya que luego comerciantes de la zona recibieron mensajes extorsivos de la banda autodenominada como Los Malditos de la Zona.
''Esto es un comunicado para todos los negocios de la avenida Canadá y Aviación. A partir de ahora se les va a brindar la seguridad de la zona, este número es el que hace reales las películas que sí son de terror. Le damos 24 horas para reportarse y poder llegar a un diálogo. De lo contrario, terminarán mal el 2025. Atte: Los Malditos de la Zona'', se lee.
Agentes de la Comisaría de San Luis permanecieron en el establecimiento realizando las primeras diligencias. El restaurante cuenta con cámaras de vigilancia, cuyas grabaciones serán clave para identificar al autor de los disparos y a su cómplice.
Negocios recibieron mensajes amenazantes tras los hechos.
PUEDES VER: Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo
Cocinero sobrevivió tras ataque en chifa
La víctima fue llevada de inmediato a una clínica de San Borja por la gravedad de la herida, donde ahora permanece en estado reservado.
Vecinos de la zona también señalaron que el verdadero blanco del atentado habría sido el dueño del chifa, quien también suele ponerse detrás de los fogones. Según su versión, el tirador habría confundido al cocinero con el propietario.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.