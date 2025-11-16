HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Política

Comandante y capitán PNP cobraban S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

Corrupción que involucra a oficiales fue puesto al descubierto en Apurímac. Subalterno los delató y pidió que les devuelva los S/ 500 que había depositado por Yape y Plin. Mininter asegura de Inspectoría General ya investiga y anunció que policías que actúen al margen de la ley serán expulsados de inmediato

Mininter anuncia Tolerancia Cero por corrupciòn policial en Apurímac.
Mininter anuncia Tolerancia Cero por corrupciòn policial en Apurímac.

Solían decir que la tarea que se realizaban era siempre cumpliendo órdenes de los superiores. Con esta frase, incluida en una denuncia por presunta corrupción, dos oficiales de la Policía Nacional del Perú fueron incriminados por sus subalternos por cobrarles elevadas sumadas de dinero para no cambiarles de puesto.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Se trata del comandante Luis Cordero Granda y de un capitán de apellada Delgado que prestan servicios en la División de Investigación Criminal (Divincri) y en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri), en la ciudad de Abancay, región Apurímac.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Aunque el caso es investigado con mucha reserva, se supo que el capitán Delgado (del Depincri) habría mantenido un comprometedor diálogo por WhatsApp con uno de los subalternos involucrados.

“Mi capitán, devuélvame los 500 soles, ya me han puesto a disposición, encima se ha informado de mis dos carpetas. Devuélvame o yo haré público”, le dice un suboficial.

PUEDES VER: Gobierno creó un grupo especial contra la extorsión, pero quedó en el olvido

lr.pe

-“Que hay compare (sic). ¿En que monto quedaste con el comandante? Me dijo una luca, yo pensé que eran 5 ferros (5 mil soles). Le dí cuenta y se rayó mi tío. Me dijo dale su oficio a ese webon, por eso te puse a disposición”, le respondió el oficial.

“Los 500 eran por mi cambio. Y el resto era por esos dos casos que me atrasé. Ahora me botan con informe maleteándome”, retrucó el subalterno.

De acuerdo con el consultor, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, Pedro Yaranga, habría policías que denuncian que también estos oficiales favorecen a empresas investigadas.

Las evidencias registradas en distintos mensajes escritos por WhatsApp revelan como a través Yape y Plin, estarían cobrando los cupos a los suboficiales a su cargo.

Como se sabe, Yape y Plin son billeteras digitales peruanas que permiten transferencias de dinero entre usuarios utilizando solo el número de celular. 

RIGUROSA INVESTIGACIÓN

A raíz de este nuevo escándalo por corrupción que, otra vez, sacude a la PNP, el Ministerio del Interior informó que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú “viene realizando una rigurosa investigación contra dos oficiales que habrían incurrido en actos de corrupción en la región Apurímac”.

Además, señala que, desde el sector Interior, liderado por el ministro Vicente Tiburcio, “no se tolerarán actos al margen de la ley y se ha establecido una política de tolerancia cero contra la corrupción”.

larepublica.pe

En efecto, el gobierno acaba de aprobar un nuevo Decreto Supremo que permitirá sanciones más rápidas y la expulsión inmediata de policías involucrados en delitos o actos ilícitos.

Tiburcio explicó que la medida busca agilizar los procesos disciplinarios y reforzar la lucha contra la corrupción dentro de la PNP.

“Todo policía que actúe fuera de la ley debe ser retirado de la institución” afirmó, destacando que en Lima ya funciona una oficina especial para procesar estos casos de manera más célere”.

PUEDES VER: Detienen a seis policías acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia

lr.pe

El ministro anunció un plan integral de orden y seguridad, que incluye el uso obligatorio de mapas del delito para mejorar las estrategias operativas en cada territorio.

La disposición surge en medio de investigaciones sobre estructuras criminales dentro de la propia institución como el caso de Los Piratas, una red que operaba en Lima, Tarapoto y otras regiones entre policías y civiles.

Hasta la fecha el Ministerio Público tiene 298 policías bajo investigación por vínculos con grupos criminales.

En algunos casos, revelaron fuentes de la investigación, actuaron coaccionados. “Siempre quisieron contar la verdad, pero fueron muy presionados", dijo una fuente a La República.

Los ‘arrepentidos’ aportaron pruebas.

Notas relacionadas
Imputan a 3 policías de Ayacucho por pedir coima de S/13.000 a un requisitoriado

Imputan a 3 policías de Ayacucho por pedir coima de S/13.000 a un requisitoriado

LEER MÁS
Oscuros secretos: Por solicitar coimas sentencian a 2 comisarios y a 4 suboficiales PNP

Oscuros secretos: Por solicitar coimas sentencian a 2 comisarios y a 4 suboficiales PNP

LEER MÁS
Detienen a seis policías acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia

Detienen a seis policías acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

LEER MÁS
Nueva fórmula presidencial de Venceremos: Ronald Atencio en reemplazo de Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo

Nueva fórmula presidencial de Venceremos: Ronald Atencio en reemplazo de Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo

LEER MÁS
6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

LEER MÁS
Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP

LEER MÁS
Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

LEER MÁS
Martín Vizcarra: esta es la ruta del dinero que habría cobrado por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la Fiscalía

Martín Vizcarra: esta es la ruta del dinero que habría cobrado por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la Fiscalía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025