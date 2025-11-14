HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Judicialidad

Colegiado impone ocho años de prisión efectiva por tocamientos sin consentimiento

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca condena a Orlando Micha Sánchez a ocho años de prisión efectiva por tocamientos sin consentimiento a una menor.

El tribunal considera la declaración coherente de la víctima y el testimonio de testigos. Fuente: Difusión.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca condenó a ocho años de pena privativa de libertad efectiva a Orlando Micha Sánchez, al hallarlo autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos sin consentimiento, ocurrido en agravio de una menor de edad identificada con las iniciales M.I.CH.R.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados José Daniel Holguín Morán (presidente), Ebelit Vásquez Sánchez y José Francisco León Izquierdo (director de debates), tras evaluar los elementos probatorios actuados durante el juicio oral desarrollado el 12 de noviembre de 2025.

Durante el proceso, el Colegiado valoró la declaración coherente y persistente de la agraviada, así como el testimonio de una testigo presencial y la prueba pericial pertinente, concluyendo que los hechos configuraron actos de naturaleza sexual realizados sin el consentimiento de la víctima.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso al sentenciado inhabilitación conforme al artículo 36.9 del Código Penal, el cumplimiento de tratamiento terapéutico especializado, y dispuso la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, en concordancia con la Ley N.° 30364.

El Colegiado también fijó en S/ 10,000.00 el monto de la reparación civil a favor de la víctima, que deberá ser cancelada en ejecución de sentencia. Asimismo, precisó que no procede la ejecución anticipada debido a que el acusado no cuenta con una medida de prisión preventiva vigente.

La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 24 de noviembre de 2025 a las 3:45 p.m., mediante audiencia virtual a través de Google Meet, en presencia de las partes procesales.

