Presidente de la Corte de Cajamarca instala Juzgado de Paz en el centro poblado Los Ángeles, distrito de Catilluc

En el marco de su novena instalación de juzgado de paz durante el año 2025, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, realizó la instalación oficial del Juzgado de Paz del Centro Poblado Los Ángeles, ubicado en el distrito de Catilluc, provincia de San Miguel. Esta acción reafirma el compromiso institucional de acercar la justicia a las zonas más alejadas de la región y fortalecer la atención a las poblaciones rurales.

El acto contó con la participación de autoridades locales y pobladores, y se inició con las palabras de bienvenida del alcalde del centro poblado, Rogelio Guerrero Hernández, quien expresó su reconocimiento al Poder Judicial por hacer posible la presencia permanente de la justicia en su comunidad.

Durante el acto, el alcalde Rogelio Guerrero destacó el esfuerzo del Poder Judicial por acercar la justicia a la comunidad. Fuente: Difusión.

Durante la ceremonia, el titular de la Corte entregó el mobiliario y materiales de oficina necesarios para el adecuado funcionamiento del juzgado, garantizando condiciones óptimas para la atención de los ciudadanos.

En su intervención, Ricardo Sáenz, destacó la importancia de mantener una justicia cercana y accesible: “La justicia debe ser cercana y oportuna, y en esta gestión hemos acudido personalmente a las instalaciones de los juzgados de paz para reafirmar nuestro compromiso con las comunidades más alejadas”.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, culmina un año de trabajo sostenido, descentralización judicial, y reafirmando su compromiso con una justicia más humana, inclusiva y presente en todo el territorio cajamarquino.