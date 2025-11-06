HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Judicialidad

Presidente de la Corte de Cajamarca instala Juzgado de Paz en el centro poblado Los Ángeles, distrito de Catilluc

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz, inauguró el Juzgado de Paz en Los Ángeles, Catilluc. La instalación busca llevar justicia a áreas rurales.

Sáenz enfatizó la importancia de una justicia accesible. Fuente: Difusión.
Sáenz enfatizó la importancia de una justicia accesible. Fuente: Difusión.

En el marco de su novena instalación de juzgado de paz durante el año 2025, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, realizó la instalación oficial del Juzgado de Paz del Centro Poblado Los Ángeles, ubicado en el distrito de Catilluc, provincia de San Miguel. Esta acción reafirma el compromiso institucional de acercar la justicia a las zonas más alejadas de la región y fortalecer la atención a las poblaciones rurales.

El acto contó con la participación de autoridades locales y pobladores, y se inició con las palabras de bienvenida del alcalde del centro poblado, Rogelio Guerrero Hernández, quien expresó su reconocimiento al Poder Judicial por hacer posible la presencia permanente de la justicia en su comunidad.

Durante el acto, el alcalde Rogelio Guerrero destacó el esfuerzo del Poder Judicial por acercar la justicia a la comunidad. Fuente: Difusión.

Durante el acto, el alcalde Rogelio Guerrero destacó el esfuerzo del Poder Judicial por acercar la justicia a la comunidad. Fuente: Difusión.

Durante la ceremonia, el titular de la Corte entregó el mobiliario y materiales de oficina necesarios para el adecuado funcionamiento del juzgado, garantizando condiciones óptimas para la atención de los ciudadanos.

En su intervención, Ricardo Sáenz, destacó la importancia de mantener una justicia cercana y accesible: “La justicia debe ser cercana y oportuna, y en esta gestión hemos acudido personalmente a las instalaciones de los juzgados de paz para reafirmar nuestro compromiso con las comunidades más alejadas”.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, culmina un año de trabajo sostenido, descentralización judicial, y reafirmando su compromiso con una justicia más humana, inclusiva y presente en todo el territorio cajamarquino.

Notas relacionadas
FC Cajamarca jugará el próximo año la Liga 1 luego de derrotar 2-0 a CD Moquegua en la definición por el ascenso

FC Cajamarca jugará el próximo año la Liga 1 luego de derrotar 2-0 a CD Moquegua en la definición por el ascenso

LEER MÁS
Cajamarca avanza hacia la modernización judicial: Elvia Barrios presidió la ceremonia de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE)

Cajamarca avanza hacia la modernización judicial: Elvia Barrios presidió la ceremonia de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE)

LEER MÁS
Juez dicta prisión preventiva y orden de captura contra imputado por presunto homicidio calificado en la encañada

Juez dicta prisión preventiva y orden de captura contra imputado por presunto homicidio calificado en la encañada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Tello Gilardi hace un enfático llamado de respeto a la autonomía del Poder Judicial

Janet Tello Gilardi hace un enfático llamado de respeto a la autonomía del Poder Judicial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Judicialidad

Jueza de Ascope dispone prisión preventiva para presunto implicado en el asesinado del Juez de Paz de Chicama

La Corte de Sullana refuerza su compromiso con la justicia y la comunidad

Deportistas de la Corte de Tumbes brillaron en los Juegos Nacionales 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025