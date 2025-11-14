HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Judicialidad

Jueza dicta seis meses de prisión preventiva contra investigado por robo agravado en agravio de adulta mayor

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca dictó seis meses de prisión preventiva a Eduardo Minchán, acusado de robo agravado a una anciana. El delito ocurrió el 8 de noviembre en Cajamarca.

La magistrada destacó el riesgo de fuga por la posible larga pena y la falta de arraigo laboral. Fuente: Difusión.
La magistrada destacó el riesgo de fuga por la posible larga pena y la falta de arraigo laboral. Fuente: Difusión.

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por seis meses contra Eduardo Jesús Minchán Vázquez, investigado por el presunto delito de robo agravado en agravio de Gloria Pérez Cotrina, una adulta mayor de 62 años, hecho ocurrido el pasado 8 de noviembre en la Av. Túpac Amaru, en la ciudad de Cajamarca.

Según la imputación fiscal, la agraviada transitaba junto a su hija cuando fue sorprendida por una mototaxi desde cuya ventana el investigado habría sacado medio cuerpo para arrebatar violentamente su cartera, arrastrándola varios metros hasta provocarle lesiones múltiples. El acto fue registrado en video y difundido por redes sociales, imágenes que posteriormente fueron verificadas por la Policía Nacional durante las diligencias de investigación.

Durante la audiencia, la magistrada destacó la existencia de graves y fundados elementos de convicción, sustentados en las declaraciones de la víctima y su hija —testigo presencial—, el acta de visualización de videos, el certificado médico legal que otorgó tres días de atención facultativa y ocho días de incapacidad, así como la ubicación del vehículo menor con placa 7622-8M, plenamente identificado en las imágenes. Este mototaxi fue hallado frente al domicilio del investigado, quien reconoció ser el usuario habitual del mismo en un contrato de alquiler.

Asimismo, la testigo presencial reconoció al investigado durante la diligencia de rueda de personas, reforzando su presunta participación en los hechos. La jueza precisó que las imágenes registradas muestran claramente el uso de violencia para vencer la resistencia de la agraviada, lo que descarta la calificación de hurto simple alegada por la defensa.

Respecto al peligro procesal, la magistrada concluyó que, si bien el investigado cuenta con un domicilio conocido, carece de arraigo laboral y familiar acreditado, y enfrenta una prognosis de pena superior a los 20 años, dada la agravante de haberse cometido el delito contra una adulta mayor. Este escenario incrementa significativamente el riesgo de fuga.

La jueza también resaltó que la medida es idónea, necesaria y proporcional, considerando la gravedad de los hechos, el impacto social que generan este tipo de delitos cometidos desde vehículos motorizados y la necesidad de garantizar la presencia del investigado durante el proceso penal, que será remitido al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial.

Finalmente, el despacho dispuso remitir las actuaciones correspondientes para la continuación del proceso inmediato y ordenó la inmediata ejecución de la prisión preventiva.

