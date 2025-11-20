HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció el cierre temporal de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jr. De la Unión y Colmena.

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima y Corredor Morado cambia ruta
Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima y Corredor Morado cambia ruta | Foto: Carlos Féliz / La República

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó a través de un comunicado el cierre momentáneo de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jr. De la Unión y Colmena del Metropolitano, debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima. Además, los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, y la ruta regular A desvía su recorrido por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca–El Peruano.

Foto: ATU.

Foto: ATU.

Corredor morado cambia su ruta

Tras la presencia de manifestantes en la avenida Abancay, los servicios del corredor Morado desviaron sus recorridos por la avenida Tacna o el jirón Huanta, con dirección hacia los distritos de Magdalena del Mar y San Isidro.

