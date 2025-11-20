El detenido fue identificado como Keiber Oscaiber Torres (28), alias 'Mamadeo', en la provincia de Chimbote, en la región de Áncash. De acuerdo con la información policial, el individuo era el principal objetivo en la región, pues era sindicado como cabecilla de la red de sicarios de una facción del Tren de Aragua, denominada Los Espartanos.

Asimismo, esta banda criminal era una de las más buscadas por el Gobierno de Colombia por su relación a una ola de homicidios, extorsiones y amenazas en el municipio extranjero de Yopal, extendiéndose a Maní, Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, Aguazul y Villanueva. Cabe precisar que el Gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ofreció 120 millones de pesos como recompensa para todo aquel que brinde información clave para la captura de 'Mamadeo'.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Cae alias 'Mamadeo' en Perú, uno de los más buscados en Colombia

La detención de alias 'Mamadeo' en Chimbote fue resultado de una articulación internacional entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía nacional del Perú. Además, se contó con el apoyo de la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE).

A raíz de esta cooperación, se obtuvo información clave para la localización y captura de Oscaiber Torres, quien enfrenta acusaciones de homicidio, tentativa de homicidio y tráfico de armas y municiones. De acuerdo con las investigaciones, 'Mamadeo' salió de Colombia durante agosto del 2025 y continuó delinquiendo desde el exterior, en Perú. Principalmente, su red operaba en la región extranjera de Casanare, en donde su blanco eran comerciantes y transportadores de Yopal.

PUEDES VER: El Tren de Aragua aparece por primera vez en España con 13 integrantes detenidos en Barcelona

Incautan granadas, municiones y drogas en intervención

La información del Depincri Chimbote precisa que el detenido estuvo en territorio peruano hace aproximadamente 40 días con la finalidad de continuar con sus actividades de extorsión. En la intervención se incautaron dos granadas, tres municiones, 155 ketes de pasta básica de cocaína, una motocicleta y stickers vinculados a Los Espartanos.

Junto a alias 'Mamadeo' fueron detenidos Alejandro Carpio Osorio (42), Franceli Adriana Valdez Ramírez (25) y un adolescente de 17 años, quienes también son sindicados como integrantes de la misma organización criminal. Cabe precisar que con esta intervención, ya son cinco los presuntos integrantes de la facción del Tren de Aragua tras el último ataque armado contra una barbería en Chimbote.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.