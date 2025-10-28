HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Capturan en Lince a miembro del Tren de Aragua vinculada al secuestro de exalcalde en Chile

La PNP confirmó que la detenida, identificada como Daybelis Joselin P. P, también tiene antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Presunto miembro del Tren de Aragua es detenida en Lince. Foto: difusión
Presunto miembro del Tren de Aragua es detenida en Lince. Foto: difusión

Este 27 de octubre, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una presunta integrante de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua', requerida internacionalmente por las autoridades chilenas, en el distrito de Lince.

Se trata de la ciudadana venezolana Daybelis Joselin P. P. (22), quien cuenta con una orden de captura vigente a través de una Notificación Roja de Interpol por el delito de secuestro agravado. El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento de Búsqueda del GRECCO y se desarrolló en coordinación con la Brigada Investigadora de Policía Especializada Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones de Chile.

Habría sido parte de secuestro a exfuncionario chileno

De acuerdo con la información policial, la joven era buscada por su presunta participación en el secuestro extorsivo de Gonzalo Eugenio Montoya Riquelme, exalcalde del distrito de Macul, ocurrido entre el 26 y 29 de junio del presente año en Santiago de Chile.

Además, registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas en 2024. La PNP informó que la detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes a su situación legal.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

