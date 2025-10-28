Capturan en Lince a miembro del Tren de Aragua vinculada al secuestro de exalcalde en Chile
La PNP confirmó que la detenida, identificada como Daybelis Joselin P. P, también tiene antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.
Este 27 de octubre, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una presunta integrante de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua', requerida internacionalmente por las autoridades chilenas, en el distrito de Lince.
Se trata de la ciudadana venezolana Daybelis Joselin P. P. (22), quien cuenta con una orden de captura vigente a través de una Notificación Roja de Interpol por el delito de secuestro agravado. El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento de Búsqueda del GRECCO y se desarrolló en coordinación con la Brigada Investigadora de Policía Especializada Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones de Chile.
Habría sido parte de secuestro a exfuncionario chileno
De acuerdo con la información policial, la joven era buscada por su presunta participación en el secuestro extorsivo de Gonzalo Eugenio Montoya Riquelme, exalcalde del distrito de Macul, ocurrido entre el 26 y 29 de junio del presente año en Santiago de Chile.
Además, registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas en 2024. La PNP informó que la detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes a su situación legal.
