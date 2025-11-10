Joven peruana se llevó el pozo histórico y millonario de La Tinka de más de S/45.000 con su peculiar jugada. | Foto: composición LR/ La Tinka

En septiembre de 2025, una ciudadana peruana se convirtió en la afortunada ganadora del pozo histórico millonario de La Tinka de más de S/45 millones. Acertando los seis números del sorteo, la joven se llevó la cuantiosa suma de dinero, uno de los más altos entregados en los últimos años. Ahora, la nueva millonaria del Perú sorprendió al contar que compró su boleto minutos antes del sorteo.

Mediante la cuenta de YouTube de La Tinka, la peruana también compartió la inédita estrategia que usó para elegir los seis números del boleto. Asimismo, explicó en qué invertiría los S/45 millones.

Ganadora del pozo histórico de La Tinka cuenta su cómo logró ganarse los S/45 millones

Según contó la joven afortunada, por poco se queda sin participar del sorteo, pues compró su boleto por la página web de La Tinka minutos antes del tiempo límite para participar del juego. Como se recuerda, el mismo día del juego, los usuarios pueden elegir sus cartillas hasta las 9:50 p.m., hora límite establecida por esta popular lotería del Perú.

"Mi historia es como la de muchos peruanos que llegamos de provincia a Lima con la esperanza de un futuro mejor. Esa noche, minutos antes de las diez, compré mi boleto por la web de la Tinka. (Yo) ya era usuaria de la web de la Tinka desde hace un tiempo y siempre elegía mis números soñando con que un día podría ser yo la afortunada", señaló.

Para esta jugada, la joven peruana siguió un método poco convencional: combinar las fechas de cumpleaños de sus familiares con números al azar. Esta combinación le hizo la acreedora del cuantioso premio.

"Esta vez, combiné fechas de cumpleaños de mi familia con algunos números al azar. Nunca imaginé que con esa jugada me convertiría en la ganadora del pozo histórico y millonario de más de 45 millones de soles de La Tinka", comentó.

¿En qué invertirá los S/45 millones de La Tinka?

La afortunada ganadora contó que invertirá parte del dinero en comprar la casa de sus sueños a su madre, asegurar un futuro para sus hermanos menores y hacer que su padre ya no tenga que trabajar.

"Desde niña vi a mi papá levantarse para ir a trabajar, y hoy puedo cumplir el sueño de que ya no tenga que sacrificarse más. También quiero darle a mi mamá la casa con la que tanto soñó y asegurar un futuro tranquilo para mis hermanos. Esta es la oportunidad de devolverles a mis padres y a mi familia todo lo que ellos me dieron con tanto esfuerzo y amor", explicó.