HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Se suspenden las clases en colegios este viernes 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Revisa qué región del Perú suspenderá sus clases este viernes 21 de noviembre y declarará día no laborable, según informó el Minedu.

Se suspenderá clases el 21 de noviembre en la región Amazonas por la conmemoración de su aniversario.
Se suspenderá clases el 21 de noviembre en la región Amazonas por la conmemoración de su aniversario. | Foto: Andina

El Decreto Regional N.° 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, publicado en El Peruano, declara que el 21 de noviembre será día cívico no laborable en los colegios públicos de Amazonas, según Minedu. Los colegios privados podrán acogerse a esta disposición si llegan a un acuerdo con sus empleadores. La medida es aplicable a todas las entidades del Gobierno Regional de Amazonas.

La norma establece que, con motivo de la conmemoración del 23.° aniversario de la región Amazonas y los 193 años de su creación política como departamento, el 21 de noviembre será una fecha no laborable. Esta disposición se aplica únicamente en dicha región. La medida se implementó desde 2003 y fue incorporada oficialmente como feriado regional en 2019.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

lr.pe

¿Cuántos feriados aún faltan en el Perú el 2025?

Hasta la fecha miércoles 19 de noviembre, al Perú le quedan cuatro feriados (uno solo es obligatorio para el sector público). Estos son los días no laborables que faltan cumplirse en el país:

  • 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
  • 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)
  • 25 de diciembre (Navidad)
  • 26 de diciembre (este es un día no laborable para el sector público. En el caso de las entidades privadas, podrá considerarse feriado si así lo decide la empresa.)

PUEDES VER: Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

lr.pe

¿Cuáles son las fechas más relevantes del Calendario Cívico Escolar?

  • 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal
  • 4 de noviembre: rebelión de Túpac Amaru II
  • Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal
  • 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar
  • 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño
  • 27 de noviembre: batalla de Tarapacá
  • 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Universidades públicas advierten que recorte de S/288 millones al presupuesto del sector afectará cumplimiento de estándares de Sunedu

Universidades públicas advierten que recorte de S/288 millones al presupuesto del sector afectará cumplimiento de estándares de Sunedu

LEER MÁS
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

LEER MÁS
Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025