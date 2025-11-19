Se suspenden las clases en colegios este viernes 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenderá clases el 21 de noviembre en la región Amazonas por la conmemoración de su aniversario. | Foto: Andina

El Decreto Regional N.° 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, publicado en El Peruano, declara que el 21 de noviembre será día cívico no laborable en los colegios públicos de Amazonas, según Minedu. Los colegios privados podrán acogerse a esta disposición si llegan a un acuerdo con sus empleadores. La medida es aplicable a todas las entidades del Gobierno Regional de Amazonas.

La norma establece que, con motivo de la conmemoración del 23.° aniversario de la región Amazonas y los 193 años de su creación política como departamento, el 21 de noviembre será una fecha no laborable. Esta disposición se aplica únicamente en dicha región. La medida se implementó desde 2003 y fue incorporada oficialmente como feriado regional en 2019.

¿Cuántos feriados aún faltan en el Perú el 2025?

Hasta la fecha miércoles 19 de noviembre, al Perú le quedan cuatro feriados (uno solo es obligatorio para el sector público). Estos son los días no laborables que faltan cumplirse en el país:

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)

25 de diciembre (Navidad)

26 de diciembre (este es un día no laborable para el sector público. En el caso de las entidades privadas, podrá considerarse feriado si así lo decide la empresa.)

¿Cuáles son las fechas más relevantes del Calendario Cívico Escolar?

1 de noviembre: Semana Nacional Forestal

4 de noviembre: rebelión de Túpac Amaru II

Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal

10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar

20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño

27 de noviembre: batalla de Tarapacá

27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

