Se suspenden las clases en colegios este viernes 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu
Revisa qué región del Perú suspenderá sus clases este viernes 21 de noviembre y declarará día no laborable, según informó el Minedu.
- Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu
- Línea 1 del Metro de Lima ampliará su capacidad con 31 nuevos trenes para atender a 80.000 pasajeros por hora y reducir colas
El Decreto Regional N.° 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, publicado en El Peruano, declara que el 21 de noviembre será día cívico no laborable en los colegios públicos de Amazonas, según Minedu. Los colegios privados podrán acogerse a esta disposición si llegan a un acuerdo con sus empleadores. La medida es aplicable a todas las entidades del Gobierno Regional de Amazonas.
La norma establece que, con motivo de la conmemoración del 23.° aniversario de la región Amazonas y los 193 años de su creación política como departamento, el 21 de noviembre será una fecha no laborable. Esta disposición se aplica únicamente en dicha región. La medida se implementó desde 2003 y fue incorporada oficialmente como feriado regional en 2019.
TE RECOMENDAMOS
CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu
¿Cuántos feriados aún faltan en el Perú el 2025?
Hasta la fecha miércoles 19 de noviembre, al Perú le quedan cuatro feriados (uno solo es obligatorio para el sector público). Estos son los días no laborables que faltan cumplirse en el país:
- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)
- 25 de diciembre (Navidad)
- 26 de diciembre (este es un día no laborable para el sector público. En el caso de las entidades privadas, podrá considerarse feriado si así lo decide la empresa.)
¿Cuáles son las fechas más relevantes del Calendario Cívico Escolar?
- 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal
- 4 de noviembre: rebelión de Túpac Amaru II
- Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal
- 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar
- 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño
- 27 de noviembre: batalla de Tarapacá
- 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.