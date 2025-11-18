HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Sindicato del Minsa denuncia posibles cambios irregulares en el Pronis

Trabajadores del Minsa advierten que la reducción de exigencias en cargos directivos podría afectar la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos públicos.

Gremio alerta que la falta de adecuación de los perfiles a medida comprometen la correcta gestión y supervisión de proyectos de infraestructura hospitalaria.
Gremio alerta que la falta de adecuación de los perfiles a medida comprometen la correcta gestión y supervisión de proyectos de infraestructura hospitalaria.

El Sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) denunció posibles modificaciones irregulares al Manual de Clasificador de Cargos (MCC) del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), que, según alertan, permitirían la flexibilización de los requisitos mínimos para acceder a puestos directivos clave, facilitando la designación de funcionarios sin la experiencia técnica exigida.

El gremio advierte que estos cambios tienen como efecto principal la posibilidad de habilitar a profesionales de especialidades ajenas, como la ingeniería agrícola, para ocupar el cargo de Coordinador General del Pronis.

El gremio alerta que la falta de idoneidad y la adecuación de los perfiles a medida comprometen la correcta gestión y supervisión de proyectos de infraestructura hospitalaria, poniendo en riesgo la calidad de los servicios de salud que administra o utiliza el Ministerio de Salud, así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La organización señala que, de concretarse estos cambios, se consolidaría un precedente negativo que prioriza intereses particulares por encima del mérito y la formación técnica especializada.

Los trabajadores recuerdan antecedentes similares, como el caso de Fredy Jordán, quien accedió al cargo de Coordinador General del Pronis tras una modificación del perfil técnico en 2019 y luego desempeñó un cargo directivo en el Ministerio de Salud, del que fue separado tras difundirse denuncias sobre su gestión.

Pese a los cuestionamientos, Jordán Medina es hoy presidente del Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), entidad encargada de administrar las principales empresas públicas del país, por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El sindicato de trabajadores del Minsa, de esta manera, exige la revisión inmediata de las modificaciones al MCC del Pronis, así como transparencia y estricto cumplimiento de los principios de mérito y capacidad profesional en todo proceso de designación. Además, reiteran su compromiso con la defensa de la institucionalidad y la calidad de los servicios de salud para la población.

