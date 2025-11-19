HOYSuscripcion LR Focus

Caso Qali Warma: Fiscalía allana inmuebles en tres regiones
Sociedad

¿El 25 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? Conoce qué dice la norma en El Peruano y si los trabajadores podrán descansar

En noviembre, los trabajadores del sector público y privado se preguntan si el próximo martes 25 de noviembre es feriado o día no laborable. Para ello, se debe revisar el calendario oficial del año 2025.

El próximo 25 de noviembre es día no laborable en la región Moquegua.
El próximo 25 de noviembre es día no laborable en la región Moquegua.

Los trabajadores tanto del sector público como del privado suelen estar atentos a la llegada de feriados y días no laborables, ya que representan una oportunidad ideal para descansar y desconectarse de la rutina. Por ello, surge la duda de si el 25 de noviembre será considerado feriado o día no laborable.

Para despejar esta pregunta, es necesario revisar el calendario oficial de feriados del año 2025, donde se detallan todas las fechas reconocidas por el Gobierno.

¿El 25 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú?

De acuerdo con el calendario oficial de descansos en el Perú, el 25 de noviembre ha sido señalado como día no laborable exclusivamente para la región de Moquegua. Esta disposición se sustenta en el Decreto Supremo N.° 093-85-PCM, una norma histórica que busca rendir tributo a personajes ilustres originarios de esta zona, entre ellos José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera y Domingo Nieto. La fecha se mantiene como un reconocimiento a su legado y aporte a la identidad moqueguana.

25 de noviembre es día no laborable en Moquegua: ¿quiénes descansan?

El 25 de noviembre marca la fecha de la fundación española de Moquegua y, en 2025, la ciudad celebrará su 484.º aniversario. Por ello, los trabajadores del sector público podrán disfrutar de este día no laborable, según lo establece la normativa vigente. En cuanto a los empleados del sector privado, estos deberán coordinar con sus empleadores para determinar si podrán acogerse al descanso, ya que su aplicación no es obligatoria para este grupo.

¿Cuál es el próximo feriado en Perú?

El próximo feriado en Perú, el próximo lunes 8 de diciembre debido a la conmemoración de Inmaculada Concepción. Asimismo, la otra fecha de descanso también será el martes 9 de diciembre, día en el que se celebra la Batalla de Ayacucho. Los trabajadores del sector público y privado podrán disfrutar de dos días feriados para descansar en el último mes del año 2025.

