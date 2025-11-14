HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     
Sociedad

Feriados en Perú: estos son los últimos días de descansos que trabajadores públicos y privados podrán disfrutar en 2025 a nivel nacional

Los feriados en Perú son muy esperados por los trabajadores del sector público y privado. En 2025, se confirmaron los tres últimos días de descanso a nivel nacional para ser disfrutados.

Trabajadores del sector público y privado disfrutarán de los últimos feriados del año 2025 en Perú.
Trabajadores del sector público y privado disfrutarán de los últimos feriados del año 2025 en Perú. | Foto: Composición LR/IA.

Los feriados en Perú suelen ser muy esperados por los trabajadores tanto del sector público como del privado, motivo por el cual muchos desean saber cuáles serán los próximos días de descanso. En ese contexto, el calendario oficial de feriados para el 2025 establece que habrá tres últimas fechas que podrán disfrutarse a nivel nacional.

Es fundamental estar al tanto de las disposiciones oficiales sobre los días feriados, ya que estos no solo representan jornadas de descanso, sino también una oportunidad para disfrutar de una pausa necesaria en medio de las rutinas laborales.

PUEDES VER: ¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

lr.pe

Feriados en Perú 2025: estos son los últimos días que podrán ser disfrutados a nivel nacional

De acuerdo con el calendario oficial de feriados para el 2025, aún quedan tres días de descanso a nivel nacional. El primero será el lunes 8 de diciembre, en conmemoración de la Inmaculada Concepción. Le seguirá el martes 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el último feriado del año será el jueves 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad.

¿Quiénes podrán descansar en los próximos últimos feriados del año 2025 en Perú?

Los últimos feriados del 2025 podrán ser aprovechados por los trabajadores de los sectores público y privado, según disposición legal en Perú. Sin embargo, es importante recordar que, si un trabajador labora durante estas fechas, tiene el derecho a percibir un pago adicional por el día feriado trabajado o, en su defecto, recibir una jornada de descanso compensatorio.

Calendario oficial de 2025 en Perú

  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
  • 26 de diciembre (viernes) día no laborable aplica solo para el sector público.
