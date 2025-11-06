La provincia de Mariscal Nieto celebra su 484.º aniversario tras ser declarado el 25 de noviembre como día no laborable | Foto: Andina/ Vecteezy/ Composición LR

La provincia de Mariscal Nieto celebra su 484.º aniversario tras ser declarado el 25 de noviembre como día no laborable | Foto: Andina/ Vecteezy/ Composición LR

El Gobierno declaró el martes 25 de noviembre como día no laborable en una zona específica del país, según una norma publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida busca resaltar una fecha de gran valor histórico y cultural para la región, promoviendo actividades conmemorativas que fortalezcan la identidad local y el desarrollo turístico. A diferencia de los feriados nacionales, esta disposición solo aplica a un ámbito territorial determinado, por lo que no afectará al resto del país.

Cabe precisar que el 25 de noviembre no será un feriado nacional, sino un día no laborable de alcance regional. Por ello, la mayoría de ciudadanos continuará con sus labores habituales. En la zona comprendida por la norma, los trabajadores del sector público podrán disfrutar de un descanso programado, mientras que las empresas privadas podrán acogerse de manera opcional a la medida, previa coordinación con sus empleados.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Día no laborable en Moquegua por motivo histórico y cultural

La declaración del 25 de noviembre como día no laborable se ampara en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, emitido en 1985, que permite otorgar descansos en fechas representativas para regiones específicas. En este caso, la medida busca conmemorar la fundación española de Moquegua y rendir homenaje a figuras destacadas nacidas en esta tierra, como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera y Domingo Nieto, entre otros.

La disposición tiene un carácter conmemorativo y cultural, distinto a los feriados nacionales, y se aplicará únicamente en la provincia de Mariscal Nieto, perteneciente a la región Moquegua. Según lo establecido, esta jornada de descanso no se extenderá a otras zonas del país y estará destinada a fortalecer la identidad regional y promover la participación en actividades locales.

Mariscal Nieto celebra su 484.º aniversario con día no laborable

El día no laborable del 25 de noviembre beneficiará a los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Esta medida busca resaltar el aniversario número 484 de la provincia. Aunque la disposición no alcanza al sector privado, las empresas de la zona pueden acogerse de manera voluntaria si así lo consideran conveniente.

En el marco de su aniversario número 484, la provincia desarrollará diversas actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas organizadas por el Concejo Provincial y distintas instituciones locales, con el propósito de rendir homenaje a su historia y fortalecer el sentido de identidad regional.