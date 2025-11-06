HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Gobierno declara el 25 de noviembre como día no laborable en esta provincia del Perú: conoce por qué será una fecha libre

El Gobierno dispuso que el 25 de noviembre sea un día no laborable en una provincia del país para conmemorar una fecha histórica, según Decreto Supremo firmado en 1985.

La provincia de Mariscal Nieto celebra su 484.º aniversario tras ser declarado el 25 de noviembre como día no laborable
La provincia de Mariscal Nieto celebra su 484.º aniversario tras ser declarado el 25 de noviembre como día no laborable | Foto: Andina/ Vecteezy/ Composición LR

El Gobierno declaró el martes 25 de noviembre como día no laborable en una zona específica del país, según una norma publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida busca resaltar una fecha de gran valor histórico y cultural para la región, promoviendo actividades conmemorativas que fortalezcan la identidad local y el desarrollo turístico. A diferencia de los feriados nacionales, esta disposición solo aplica a un ámbito territorial determinado, por lo que no afectará al resto del país.

Cabe precisar que el 25 de noviembre no será un feriado nacional, sino un día no laborable de alcance regional. Por ello, la mayoría de ciudadanos continuará con sus labores habituales. En la zona comprendida por la norma, los trabajadores del sector público podrán disfrutar de un descanso programado, mientras que las empresas privadas podrán acogerse de manera opcional a la medida, previa coordinación con sus empleados.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Encuentran a mujer asesinada en habitación de hospedaje en El Progreso: investigan presunto feminicidio en Carabayllo

lr.pe

Día no laborable en Moquegua por motivo histórico y cultural

La declaración del 25 de noviembre como día no laborable se ampara en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, emitido en 1985, que permite otorgar descansos en fechas representativas para regiones específicas. En este caso, la medida busca conmemorar la fundación española de Moquegua y rendir homenaje a figuras destacadas nacidas en esta tierra, como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera y Domingo Nieto, entre otros.

La disposición tiene un carácter conmemorativo y cultural, distinto a los feriados nacionales, y se aplicará únicamente en la provincia de Mariscal Nieto, perteneciente a la región Moquegua. Según lo establecido, esta jornada de descanso no se extenderá a otras zonas del país y estará destinada a fortalecer la identidad regional y promover la participación en actividades locales.

PUEDES VER: Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

lr.pe

Mariscal Nieto celebra su 484.º aniversario con día no laborable

El día no laborable del 25 de noviembre beneficiará a los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Esta medida busca resaltar el aniversario número 484 de la provincia. Aunque la disposición no alcanza al sector privado, las empresas de la zona pueden acogerse de manera voluntaria si así lo consideran conveniente.

En el marco de su aniversario número 484, la provincia desarrollará diversas actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas organizadas por el Concejo Provincial y distintas instituciones locales, con el propósito de rendir homenaje a su historia y fortalecer el sentido de identidad regional.

Notas relacionadas
¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

LEER MÁS
Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

LEER MÁS
Este es el próximo feriado en Perú que será disfrutado por trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, según calendario oficial en 2025

Este es el próximo feriado en Perú que será disfrutado por trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, según calendario oficial en 2025

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS
Carabayllo: Investigan presunto feminicidio de una mujer hallada sin vida en hospedaje de El Progreso

Carabayllo: Investigan presunto feminicidio de una mujer hallada sin vida en hospedaje de El Progreso

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Banda de adultos mayores roba más de S/6.000 en productos de skincare en botica de San Miguel

Banda de adultos mayores roba más de S/6.000 en productos de skincare en botica de San Miguel

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Delincuentes roban custodia de oro de más de US$30.000 en catedral de Huacho: se habrían escondido en el tempo luego de la misa

Delincuentes roban custodia de oro de más de US$30.000 en catedral de Huacho: se habrían escondido en el tempo luego de la misa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: empresarios proyectan un crecimiento económico del 3,2% en 2026

Sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Sociedad

Sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Fútbol, fiesta y valores: así se vivió la Cuarta Copa Ocho Sur en Ucayali

Encuentran a mujer asesinada en habitación de hospedaje en El Progreso: investigan presunto feminicidio en Carabayllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025