Cristian Flores Villafranco, conocido como Tío Winner, se volvió un influencer destacado en Trujillo gracias a su estilo de vida lujoso y su carisma. Sin embargo, su reciente ataque armado ha desatado la alarma. | composición LR

Cristian Flores Villafranco, conocido como Tío Winner, se volvió un influencer destacado en Trujillo gracias a su estilo de vida lujoso y su carisma. Sin embargo, su reciente ataque armado ha desatado la alarma. | composición LR

Cristian Flores Villafranco, conocido en redes sociales como Tío Winner, se convirtió en uno de los influencers más comentados de Trujillo gracias a sus transmisiones en vivo, su estilo de vida ostentoso y una personalidad que combinaba espectáculo, humor y polémica.

Sin embargo, su fama ha quedado opacada tras el ataque armado que sufrió este 15 de noviembre, un hecho que dejó a Jair Mendez, uno de sus guardaespaldas, muerto y que ha abierto una investigación por presunta extorsión en La Libertad.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Quién es Tío Winner y cómo se hizo conocido en Trujillo?

Flores empezó a ganar popularidad en TikTok a partir de videos donde mostraba autos, ropa de marca y accesorios costosos. Esa estética de “vida ganadora”, reforzada por transmisiones diarias y un lenguaje cercano a sus seguidores, lo convirtió en un personaje viral especialmente entre jóvenes de Trujillo.

Su contenido también incluía escenas de ayuda social: entrega de víveres, visitas a barrios populares y colaboraciones con seguidores que lo buscaban para pedir apoyo. Ese contraste de lujo y caridad sirvió para crear una identidad digital que lo ubicó entre los creadores más comentados del norte del país.

La exposición también lo convirtió en un personaje polémico, con discusiones en vivo, roces con otros creadores y cuestionamientos sobre la forma en que exhibía dinero y consumo. Aun así, su influencia siguió creciendo y su presencia en espacios públicos trujillanos lo volvió una figura reconocible más allá de la pantalla.

Así ocurrió el ataque contra el influencer

La tarde del 15 de noviembre, Tío Winner llegó a un local ubicado en la avenida Miraflores, en Trujillo. Minutos después, dos sujetos encapuchados descendieron de una motocicleta y abrieron fuego contra él y las personas que lo acompañaban. Testigos contaron al menos siete disparos. Uno de sus guardaespaldas murió en el acto y Flores resultó herido por un impacto de bala.

Tras ser estabilizado, el influencer fue llevado a la Divincri para brindar su declaración y aportar detalles que permitan establecer el móvil del ataque. Las cámaras de seguridad del local registraron el arribo de los atacantes y forman parte de los peritajes que ya realiza la Policía.

PNP: ¿extorsión detrás del ataque a Tío Winner?

La Policía no descarta que el atentado esté relacionado con una presunta extorsión. Para los investigadores, el estilo de vida que Flores exhibía en redes podría haberlo convertido en objetivo de bandas dedicadas al cobro de cupos, una actividad que ha tomado fuerza en Trujillo durante los últimos años. El ataque se produjo en una zona donde ya se han reportado acciones similares contra empresarios, transportistas y comerciantes.

Fuentes policiales indican que en las últimas semanas se han realizado operativos contra organizaciones extorsivas en La Libertad y que existen patrones que coinciden con lo ocurrido al influencer. La Fiscalía también ha emitido condenas recientes en la región por casos vinculados a amenazas y cobros ilegales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.