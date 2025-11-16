HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Sociedad

¿Quién es Tío Winner? El tiktoker que sufrió atentado y que la PNP vincula a la extorsión en Trujillo

El influencer trujillano Cristian Flores Villafranco, conocido como Tío Winner, fue víctima de un ataque armado que dejó un guardaespaldas muerto en el departamento de La Libertad.

Cristian Flores Villafranco, conocido como Tío Winner, se volvió un influencer destacado en Trujillo gracias a su estilo de vida lujoso y su carisma. Sin embargo, su reciente ataque armado ha desatado la alarma.
Cristian Flores Villafranco, conocido como Tío Winner, se volvió un influencer destacado en Trujillo gracias a su estilo de vida lujoso y su carisma. Sin embargo, su reciente ataque armado ha desatado la alarma. | composición LR

Cristian Flores Villafranco, conocido en redes sociales como Tío Winner, se convirtió en uno de los influencers más comentados de Trujillo gracias a sus transmisiones en vivo, su estilo de vida ostentoso y una personalidad que combinaba espectáculo, humor y polémica.

Sin embargo, su fama ha quedado opacada tras el ataque armado que sufrió este 15 de noviembre, un hecho que dejó a Jair Mendez, uno de sus guardaespaldas, muerto y que ha abierto una investigación por presunta extorsión en La Libertad.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

lr.pe

¿Quién es Tío Winner y cómo se hizo conocido en Trujillo?

Flores empezó a ganar popularidad en TikTok a partir de videos donde mostraba autos, ropa de marca y accesorios costosos. Esa estética de “vida ganadora”, reforzada por transmisiones diarias y un lenguaje cercano a sus seguidores, lo convirtió en un personaje viral especialmente entre jóvenes de Trujillo.

Su contenido también incluía escenas de ayuda social: entrega de víveres, visitas a barrios populares y colaboraciones con seguidores que lo buscaban para pedir apoyo. Ese contraste de lujo y caridad sirvió para crear una identidad digital que lo ubicó entre los creadores más comentados del norte del país.

La exposición también lo convirtió en un personaje polémico, con discusiones en vivo, roces con otros creadores y cuestionamientos sobre la forma en que exhibía dinero y consumo. Aun así, su influencia siguió creciendo y su presencia en espacios públicos trujillanos lo volvió una figura reconocible más allá de la pantalla.

PUEDES VER: Atentado con explosivos en vivienda de mineros en Trujillo deja 17 casas afectadas; es el segundo incidente en la zona

lr.pe

Así ocurrió el ataque contra el influencer

La tarde del 15 de noviembre, Tío Winner llegó a un local ubicado en la avenida Miraflores, en Trujillo. Minutos después, dos sujetos encapuchados descendieron de una motocicleta y abrieron fuego contra él y las personas que lo acompañaban. Testigos contaron al menos siete disparos. Uno de sus guardaespaldas murió en el acto y Flores resultó herido por un impacto de bala.

Tras ser estabilizado, el influencer fue llevado a la Divincri para brindar su declaración y aportar detalles que permitan establecer el móvil del ataque. Las cámaras de seguridad del local registraron el arribo de los atacantes y forman parte de los peritajes que ya realiza la Policía.

PUEDES VER: Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

lr.pe

PNP: ¿extorsión detrás del ataque a Tío Winner?

La Policía no descarta que el atentado esté relacionado con una presunta extorsión. Para los investigadores, el estilo de vida que Flores exhibía en redes podría haberlo convertido en objetivo de bandas dedicadas al cobro de cupos, una actividad que ha tomado fuerza en Trujillo durante los últimos años. El ataque se produjo en una zona donde ya se han reportado acciones similares contra empresarios, transportistas y comerciantes.

Fuentes policiales indican que en las últimas semanas se han realizado operativos contra organizaciones extorsivas en La Libertad y que existen patrones que coinciden con lo ocurrido al influencer. La Fiscalía también ha emitido condenas recientes en la región por casos vinculados a amenazas y cobros ilegales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

LEER MÁS
Atentado con explosivos en vivienda de mineros en Trujillo deja 17 casas afectadas; es el segundo incidente en la zona

Atentado con explosivos en vivienda de mineros en Trujillo deja 17 casas afectadas; es el segundo incidente en la zona

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan bus de empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer logró salir ileso tras 10 disparos

Atacan bus de empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer logró salir ileso tras 10 disparos

LEER MÁS
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo sale la lista de estudiantes que aprobaron el examen de preselección?

Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo sale la lista de estudiantes que aprobaron el examen de preselección?

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025