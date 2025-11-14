Vecinos de la urbanización dicen que este sería el segundo atentando en la zona. Foto: Sergio Verde/ La República.

Vecinos de la urbanización dicen que este sería el segundo atentando en la zona. Foto: Sergio Verde/ La República.

Los ataques con explosivos no cesan en La Libertad. En la noche del 13 de noviembre, un violento atentado por parte de desconocidos se registró contra una vivienda de presuntos mineros en la urbanización La Rinconada, Trujillo, una de las ciudades más afectadas por el avance del crimen organizado y las mafias ligadas al cobro de cupos.

Según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, la explosión provocó daños en al menos 17 viviendas, sin registrarse víctimas ni heridos. Las ondas expansivas afectaron principalmente ventanas y puertas de las casas aledañas. Tras el incidente, agentes de la Policía y personal de serenazgo acudieron al lugar para cercar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

Explosivos usados en La Rinconada podrían venir de la minería ilegal

Por su parte, los vecinos de la zona comentaron que es la segunda vez que atacan la vivienda de los presuntos mineros. El primer incidente ocurrió en el mes de septiembre. En ese mismo mes, una vivienda en la urbanización Las Quintanas también fue víctima de un ataque con explosivos. Pese a ello, el panorama no parece haber cambiado.

En tanto, respecto al ataque reciente, el jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Raúl Artica, indicó que los criminales habrían utilizado emulsiones empleadas por mineros ilegales, una actividad que se ha expandido en la región en los últimos años.

"La única que debe determinar el uso es la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), pero, por referencias, podrían ser emulsiones encartuchadas que se utilizan en la minería", señaló Artica.

Vecinos atemorizados ante la inseguridad

Mientras tanto, las familias viven atemorizadas por los ataques y temen que la situación se agudice. Algunos han preferido evacuar la zona por miedo a futuros atentados. "Esto ya no es un hecho aislado. Sabemos que en otras zonas de Trujillo han puesto bombas. Vivimos con el corazón en la mano”, relató una residente de la zona.

