La pareja de la víctima ha solicitado ayuda urgente para la recuperación del padre de su hija. | Foto: Cinthia Álvarez

La pareja de la víctima ha solicitado ayuda urgente para la recuperación del padre de su hija. | Foto: Cinthia Álvarez

Alexander Arpita Huamantoma, un joven padre de 24 años, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, en la región de Puno, tras ser atropellado violentamente por un automóvil que se dio a la fuga en la vía Azángaro–Asillo. El accidente ocurrió la madrugada del último viernes, cuando retornaba a su domicilio en su motocicleta luego de participar en un compromiso social.

Según relató su esposa, Nery Mamani, el joven fue auxiliado inicialmente y trasladado al hospital de la provincia de Azángaro, donde se constató la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, fue derivado a Juliaca, donde permanece internado en UCI desde hace 4 días con múltiples fracturas en la cabeza y extremidades.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Los familiares del joven padre han solicitado apoyo de las autoridades. Foto: Cinthia Álvarez

Familiares requieren más de S/ 20.000 para gastos médicos

La familia informó que los gastos médicos superan los 20 mil soles, debido a las operaciones urgentes que requiere Alexander. “Mi pareja ya lleva cuatro días en UCI inconsciente. Por noche nos dijeron que nos cobrarán S/ 1.000. Además, necesita varias operaciones en la cabeza porque tiene múltiples fracturas. Para eso necesitamos dinero”, expresó Mamani entre lágrimas.

Ante esta situación, los familiares han solicitado apoyo solidario de la población para salvar la vida de Alexander, quien es el único sustento de su hogar y padre de una niña de apenas dos años. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 927451794, a nombre de Nery Mamani.

Por otro lado, Juana Alanoca, suegra de la víctima, pidió apoyo de las personas que pudieron ser testigos del violento accidente para dar con el paradero del conductor del vehículo con la finalidad de cooperar en los gastos médicos. Debido a la falta de cámaras de seguridad y testigos, la Policía Nacional no habría iniciado ninguna acción al respecto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

