HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Sociedad

Joven padre de familia queda en UCI tras ser atropellado en Puno: familia necesita más de S/20.000 para costear gastos

La víctima regresaba de un compromiso en su motocicleta cuando sufrió el accidente; su familia clama ayuda, pues es padre de una menor de dos años.  

La pareja de la víctima ha solicitado ayuda urgente para la recuperación del padre de su hija.
La pareja de la víctima ha solicitado ayuda urgente para la recuperación del padre de su hija. | Foto: Cinthia Álvarez

Alexander Arpita Huamantoma, un joven padre de 24 años, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, en la región de Puno, tras ser atropellado violentamente por un automóvil que se dio a la fuga en la vía Azángaro–Asillo. El accidente ocurrió la madrugada del último viernes, cuando retornaba a su domicilio en su motocicleta luego de participar en un compromiso social.

Según relató su esposa, Nery Mamani, el joven fue auxiliado inicialmente y trasladado al hospital de la provincia de Azángaro, donde se constató la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, fue derivado a Juliaca, donde permanece internado en UCI desde hace 4 días con múltiples fracturas en la cabeza y extremidades.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Los familiares del joven padre han solicitado apoyo de las autoridades. Foto: Cinthia Álvarez

Los familiares del joven padre han solicitado apoyo de las autoridades. Foto: Cinthia Álvarez

PUEDES VER: Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

lr.pe

Familiares requieren más de S/ 20.000 para gastos médicos

La familia informó que los gastos médicos superan los 20 mil soles, debido a las operaciones urgentes que requiere Alexander. “Mi pareja ya lleva cuatro días en UCI inconsciente. Por noche nos dijeron que nos cobrarán S/ 1.000. Además, necesita varias operaciones en la cabeza porque tiene múltiples fracturas. Para eso necesitamos dinero”, expresó Mamani entre lágrimas.

Ante esta situación, los familiares han solicitado apoyo solidario de la población para salvar la vida de Alexander, quien es el único sustento de su hogar y padre de una niña de apenas dos años. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 927451794, a nombre de Nery Mamani.

Por otro lado, Juana Alanoca, suegra de la víctima, pidió apoyo de las personas que pudieron ser testigos del violento accidente para dar con el paradero del conductor del vehículo con la finalidad de cooperar en los gastos médicos. Debido a la falta de cámaras de seguridad y testigos, la Policía Nacional no habría iniciado ninguna acción al respecto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Movilizaciones contra el gobierno de José Jerí continuarán en Puno

Movilizaciones contra el gobierno de José Jerí continuarán en Puno

LEER MÁS
“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

LEER MÁS
Comunidades quechuas y aymaras no declararon persona no grata a José Jerí y sus ministros, pero sí rechazaron su gobierno

Comunidades quechuas y aymaras no declararon persona no grata a José Jerí y sus ministros, pero sí rechazaron su gobierno

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a presidenta del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a presidenta del aula

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025