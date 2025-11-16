HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Papa León XIV expresó una oración por las 37 víctimas que fallecieron en un accidente de tránsito en Arequipa: "muy a menudo por comportamientos irresponsables"

El Sumo Pontífice pronunció sus palabras hacia el Perú por el lamentable accidente ocurrido en Arequipa desde el Palacio Apostólico, en el Vaticano.

El papa León XIV expresó este domingo su pesar por el trágico accidente de bus ocurrido en Arequipa el pasado 12 de noviembre, que dejó como saldo 37 fallecidos. Después de realizar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, brindó una oración por las víctimas, los heridos y las familias de los damnificados.

"Deseo asegurar mi oración por las víctimas del grave accidente vial del pasado miércoles en el sur de Perú. Que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en luto", expresó el Sumo Pontífice desde Roma, Italia.

La máxima autoridad del Vaticano, quien cuenta con nacionalidad peruana por los años que sirvió en la misión del catolicismo y como obispo en el Perú, lamentó el accidente del bus interprovincial en el sur del país.

Papa León XIV hace un llamado de conciencia

Tras el accidente, el Poder Judicial dispuso la detención del conductor de la camioneta que habría causado el accidente de tránsito en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, tras impactar frontalmente con el vehículo interprovincial.

Las palabras del Papa León XIV se da en medio del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, quien señaló que estos casos de dan "muy a menudo por comportamientos irresponsables... Cada uno haga sobbre esto un examen de conciencia", exhortó.

Conductor de accidente en Arequipa dio positivo en alcoholemia

El chofer de la camioneta VCN-735 identificado como Henry Branddy Rey Apaclla Ñaupari (35) que chocó contra el bus provincial, estaba bajo efectos del alcohol tras dar positivo en la prueba cualitativa de alcoholemia. El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que el chofer permanece policontuso en el Hospital de Camaná, bajo custodia policial.

El presunto responsable es investigado por la Fiscalía por homicidio culposo agravado y lesiones culposas tras el lamentable accidente de tránsito. Apaclla aseguró que colaborará con todas las diligencias necesarias para la investigación, pero a cambio solicitó que no se le imponga medidas restrictivas.

