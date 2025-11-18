HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¡Atención Trujillo! Corte de luz este 19 y 20 de noviembre: zonas y horarios afectados por Hidrandina

Según Hidrandina, la ciudad de Trujillo registrará cortes de luz del miércoles 19 al jueves 20 de noviembre. Los usuarios pueden consultar los detalles a través de los canales oficiales.

Cortes de luz fueron programados para Trujillo.
Cortes de luz fueron programados para Trujillo. | Foto: composición LR/Hidrandina

Un nuevo corte de luz fue programado para la provincia de Trujillo, ubicada en la región La Libertad. Ello fue informado a través de las cuentas oficiales de la empresa distribuidora Hidrandina. Esta suspensión del servicio se realizará del miércoles 19 al jueves 20 de noviembre y tendrá como objetivo la mejora del suministro eléctrico.

Corte de luz en Trujillo: ¿qué zonas se verán afectadas?

  • Trujillo: Urb. Santa María, Urb. Los Laureles, Urb. El Sol, Urb. San Vicente, Urb. Santa Maria, Urb. Santa Maria III Etapa, Urb. El Recreo I Etapa, Urb. San Andrés V Etapa, Urb. La Rinconada y sector Fundo Las Animas.

lr.pe

Corte de luz, miércoles 19 de noviembre: zonas y horarios

El distrito de Trujillo tiene el corte de luz programado para el día miércoles 19 de noviembre.

9.00 a. m. a  11.00 a. m

  • Urb. Santa María: Av. América Sur Cda. 21, 22, 23, Av. La marina Cda. 1, Ca. Apumayta Cda. 1, Ca. Delfín Corcuera Cda. 4, Calle Manco Inca. Cda. 1, Ca. Tupac Yupanqui Cda. 9., Jr. Calcuchimac Cda. 1, Jr. Inca Paulo Cda. 1, 2, 3, 4, Plazuela, Jr.  Titu Cusi Hualpa Cda. 1, 2, 3, 4, Mz. C, G, H, I, Y
  • Urb. Los Laureles: Av. Gonzales Prada Cda. 12, Ca. La Planicie Cda. 4, Jr. Calcuchimac Mz. B, H, Jr.  Titu Cusi Hualpa Mz. B, Plazuela Manco I, Mz. B, C, D, E, F, G
  • Urb. El Sol: Mz. B, G
  • Urb. San Vicente: Mz. C, G

11:30 a.m. a  01:30 p.m.

  • Urb. Santa Maria 2 Etapa: Ca. Pachacutec cuadra 5, Mz. F.
  • Urb. Santa Maria: Ca. Pachacútec cuadra 5; F-18, F-18 A, F18SG, Mz. F.

3.00 p. m. a  5.00 p. m.

  • Urb. El Recreo I Etapa: Av. Argentina cdras 1, 2; Av. Húsares de Junín cdras 2, 3; Av. Víctor Larco cdra. 2; Ca. Cap. W. Guzmán Espinoza cdra. 1; Ca. Colombia mza F, cdras 1, 2; Ca. Ecuador cdra. 1; Ca. Paraguay cdra. 1; Jr. Bobadilla cdra. 2; Jr. Estados Unidos 0000, cdras 1, 2, 3; Jr. Venezuela cdra. 1.

Corte de luz, jueves 20 de noviembre: zonas y horarios

El distrito de Trujillo tiene el corte de luz programado para el día jueves 20 de noviembre.

8.30 a. m.  a  10.30 a. m.

  • Urb. San Andrés V Etapa: Av. Juan Pablo II Nº Mz B; Mzas A, B.
  • Urb. Vista Hermosa: Mzs.  A, B.

11.00 a. m.  a  1.30 p. m.

  • Urb. La Rinconada: Av. Camino Real Nº Mza. O.
  • Urb. Popular Independencia: Av. La Libertad Nº Mza. D; Jr. Francisco Bolognesi Nº Mza. E; Mzas D, G, H, I.
  • Sector Fundo las Animas: calle Alfonso Ugarte mza E; Ca. Libertad mza I, cdra. 2; Ca. Sucre mza E; Jr. Francisco Bolognesi Mzas E, F; Mzas C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, O; Pról. Libertad cdra. 2.
