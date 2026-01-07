HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Kira Alcarraz denunciada por agresión de fiscalizador del SAT | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Hombre finge el robo de su propio auto para ocultar que habría ocasionado un accidente de tránsito en Arequipa

El sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando presentó una falsa denuncia en la comisaría para engañar a las autoridades del supuesto robo de su vehículo en Arequipa.

El hombre de 29 años de edad fue detenido por el delito de falsedad genérica en Arequipa.
El hombre de 29 años de edad fue detenido por el delito de falsedad genérica en Arequipa. | Foto: composición LR/ Latina

El ciudadano arequipeño Miguel Ángel Quispe Purata asentó una denuncia por el robo de su vehículo en la comisaría de Santa Marta este 6 de diciembre. Sin embargo, las autoridades indicaron que el sujeto —quien se encontraba aparentemente ebrio— habría intentado ocultar que, en realidad, provocó un accidente de tránsito en el distrito de Cayma.

El auto Kia de placa de rodaje AVY-019 fue encontrado en la avenida Ejército, en Arequipa, tras las investigaciones que realizó la Policía Nacional del Perú.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

lr.pe

Hombre hace denuncia falsa de robo de su auto y termina detenido

Miguel Ángel Quispe Purata acudió a la comisaría de Santa Marta alrededor de las 5:00 a. m. para denunciar el robo de su vehículo. Según su testimonio, el auto fue sustraído de la primera cuadra de la calle Zela, donde lo habría dejado estacionado mientras se encontraba en una discoteca cercana.

Según Quispe, cuando regresó al lugar su auto no estaba. Las unidades policiales patrullaron la zona y avenidas aledañas hasta que después de varias horas encontraron el vehículo en la av. El Ejército con el parabrisas completamente destruido y con signos de haberse chocado.

Tras un reporte vecinal de auto mal estacionado, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del lugar y descubrieron que fue el mismo Miguel Ángel quien había abandonado su auto.

"Estamos con las indagaciones de este vehículo que se encuentra dañado e inutilizado, indicativo de que habría cometido un accidente de tránsito", mencionó el coronel PNP, Percy torres.

La policía indicó que Quispe se encuentra detenido por el delito de falsedad genérica "a fin de quizá evitar una responsabilidad". El caso ya se encuentra en proceso de investigación.

“La persona intervenida aceptó su responsabilidad, que el mismo ha conducido su vehículo a esta zona y que por las condiciones de ebriedad no se acuerda las circunstancias de los hechos”, indicó el coronel. Asimismo, mencionó que el sujeto tenía antecedente por conducir en estado etílico.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
CSJAR consolidará la modernización de su infraestructura durante el año 2026

CSJAR consolidará la modernización de su infraestructura durante el año 2026

LEER MÁS
Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Extorsionadores aumentan 'tarifa' de cupos en Lima y Callao y transportistas evalúan nuevo paro en 2026

Extorsionadores aumentan 'tarifa' de cupos en Lima y Callao y transportistas evalúan nuevo paro en 2026

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 1,300 internos y condiciones extremas: así es el MDC Brooklyn, la prisión donde se encuentra Nicolás Maduro

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Fermín!

Sociedad

Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025