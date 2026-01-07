El hombre de 29 años de edad fue detenido por el delito de falsedad genérica en Arequipa. | Foto: composición LR/ Latina

El ciudadano arequipeño Miguel Ángel Quispe Purata asentó una denuncia por el robo de su vehículo en la comisaría de Santa Marta este 6 de diciembre. Sin embargo, las autoridades indicaron que el sujeto —quien se encontraba aparentemente ebrio— habría intentado ocultar que, en realidad, provocó un accidente de tránsito en el distrito de Cayma.

El auto Kia de placa de rodaje AVY-019 fue encontrado en la avenida Ejército, en Arequipa, tras las investigaciones que realizó la Policía Nacional del Perú.

Hombre hace denuncia falsa de robo de su auto y termina detenido

Miguel Ángel Quispe Purata acudió a la comisaría de Santa Marta alrededor de las 5:00 a. m. para denunciar el robo de su vehículo. Según su testimonio, el auto fue sustraído de la primera cuadra de la calle Zela, donde lo habría dejado estacionado mientras se encontraba en una discoteca cercana.

Según Quispe, cuando regresó al lugar su auto no estaba. Las unidades policiales patrullaron la zona y avenidas aledañas hasta que después de varias horas encontraron el vehículo en la av. El Ejército con el parabrisas completamente destruido y con signos de haberse chocado.

Tras un reporte vecinal de auto mal estacionado, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del lugar y descubrieron que fue el mismo Miguel Ángel quien había abandonado su auto.

"Estamos con las indagaciones de este vehículo que se encuentra dañado e inutilizado, indicativo de que habría cometido un accidente de tránsito", mencionó el coronel PNP, Percy torres.

La policía indicó que Quispe se encuentra detenido por el delito de falsedad genérica "a fin de quizá evitar una responsabilidad". El caso ya se encuentra en proceso de investigación.

“La persona intervenida aceptó su responsabilidad, que el mismo ha conducido su vehículo a esta zona y que por las condiciones de ebriedad no se acuerda las circunstancias de los hechos”, indicó el coronel. Asimismo, mencionó que el sujeto tenía antecedente por conducir en estado etílico.

