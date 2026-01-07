HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

🔴 ÚLTIMAS NOTICIAS EN VIVO DE PERÚ Y EL MUNDO POR LA REPÚBLICA

Sociedad

Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

El ataque dejó tres puestos con daños materiales en el mercado Los Portales, mientras las autoridades continúan investigando el hecho.

Detonan explosivo en mercado de Trujillo
Detonan explosivo en mercado de Trujillo

Un artefacto explosivo fue detonado por desconocidos en las inmediaciones del mercado Los Portales, en Trujillo. El ataque causó daños en el portón del centro de abastos y en tres puestos.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió la madrugada del miércoles 7 de enero y, hasta el momento, los afectados no han presentado ninguna denuncia en ninguna dependencia de la Policía.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Balean bus de la línea 41 en su paradero final de Villa El Salvador tras extorsiones: choferes suspenden labores

lr.pe

"Estamos realizando todos los esfuerzos para determinar quiénes están detrás del hecho. Lamentablemente, nos hemos enterado de que la señora (integrante de la junta directiva del mercado Los Portales), no ha sido extorsionada y no existe ninguna denuncia", dijo el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno.

Delincuentes dejan carta extorsiva a comerciantes

Según contó a La República uno de los afectados, los delincuentes dejaron una carta extorsiva en la que exigen a los miembros de la junta directiva del mercado Los Portales el pago de S/200.000 para permitirles trabajar.

"Han dejado una carta en la que piden 20 mil soles. La carta fue entregada a la Policía para que investigue el caso", contó un comerciante de abarrotes que su puerta quedó dañada tras las fuerte explosión en el mercado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

LEER MÁS
Extorsionadores dejan explosivo en obra de vías en Trujillo

Extorsionadores dejan explosivo en obra de vías en Trujillo

LEER MÁS
Fallece joven trabajadora que sufrió quemaduras tras ataque a inmobiliaria en Trujillo

Fallece joven trabajadora que sufrió quemaduras tras ataque a inmobiliaria en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa ordena retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Sociedad

Ucayali: La increíble historia de ‘Negro’, el sicario que asesinó a un comerciante brasileño

Obra de S/1.200 millones beneficiaría a miles de ciudadanos de Comas, Independencia, Carabayllo y Lurigancho en 2026

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025