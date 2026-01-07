Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

Un artefacto explosivo fue detonado por desconocidos en las inmediaciones del mercado Los Portales, en Trujillo. El ataque causó daños en el portón del centro de abastos y en tres puestos.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió la madrugada del miércoles 7 de enero y, hasta el momento, los afectados no han presentado ninguna denuncia en ninguna dependencia de la Policía.

TE RECOMENDAMOS Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

"Estamos realizando todos los esfuerzos para determinar quiénes están detrás del hecho. Lamentablemente, nos hemos enterado de que la señora (integrante de la junta directiva del mercado Los Portales), no ha sido extorsionada y no existe ninguna denuncia", dijo el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno.

Delincuentes dejan carta extorsiva a comerciantes

Según contó a La República uno de los afectados, los delincuentes dejaron una carta extorsiva en la que exigen a los miembros de la junta directiva del mercado Los Portales el pago de S/200.000 para permitirles trabajar.

"Han dejado una carta en la que piden 20 mil soles. La carta fue entregada a la Policía para que investigue el caso", contó un comerciante de abarrotes que su puerta quedó dañada tras las fuerte explosión en el mercado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.