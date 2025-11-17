Este lunes 17 de noviembre, la Policía Nacional del Perú lleva a cabo cierres intermitentes en la Vía Evitamiento, desde el distrito de Santa Anita con dirección hacia Lima Norte, lo que ha generado gran congestión vehicular y personas varadas caminando por la avenida hasta al menos Puente Nuevo, en San Juan de Lurigancho, así lo confirmó Lima Expresa.

Intenso tráfico en Vía Evitamiento. Foto: Deyna Cornejo / La República.

