Intenso tráfico en Vía de Evitamiento: pasajeros quedan varados desde Santa Anita hasta Puente Nuevo por cierre parcial de la autopista
La Policía Nacional del Perú lleva a cabo cierres intermitentes en la Vía Evitamiento, lo que ha generado congestión vehicular desde el distrito de Santa Anita con dirección hacia Lima Norte.
Este lunes 17 de noviembre, la Policía Nacional del Perú lleva a cabo cierres intermitentes en la Vía Evitamiento, desde el distrito de Santa Anita con dirección hacia Lima Norte, lo que ha generado gran congestión vehicular y personas varadas caminando por la avenida hasta al menos Puente Nuevo, en San Juan de Lurigancho, así lo confirmó Lima Expresa.
Intenso tráfico en Vía Evitamiento. Foto: Deyna Cornejo / La República.
