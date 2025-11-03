Juliaca: detienen a hombre con requisitoria que grababa a mujeres en un baño público del cementerio

Detienen a hombre por grabar en baños de mujeres en Cementerio San Marcos de Chilla | Foto: LR

Efectivos policiales de Juliaca intervinieron a Nimer Gálvez (34), quien fue sorprendido grabando con su teléfono en los servicios higiénicos de mujeres del Cementerio San Marcos de Chilla. El sujeto habría estado filmando desde un cubículo contiguo, aprovechando que los baños estaban cubiertos con sacos, lo que facilitó su accionar. El hecho ocurrió la tarde del último lunes 3 de noviembre de 2025.

Acusado contaba con antecedentes

Al ser trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes, se verificó que Gálvez tenía una requisitoria vigente por el delito de omisión a la prestación de alimentos, emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Juliaca – San Román.

La víctima relató que logró detectar al sujeto utilizando su celular para registrar imágenes sin consentimiento, lo que configura un presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación a la intimidad. El equipo fue incautado y lacrado como parte de las diligencias.

El caso fue derivado a la AREINCRI PNP Juliaca y está bajo conocimiento del Ministerio Público, mientras la policía continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Canal de ayuda

