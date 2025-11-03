HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Juliaca: detienen a hombre con requisitoria que grababa a mujeres en un baño público del cementerio

El investigado contaba con requisitoria por omisión de alimentos y la policía continúa las investigaciones por violación a la intimidad.

Detienen a hombre por grabar en baños de mujeres en Cementerio San Marcos de Chilla
Detienen a hombre por grabar en baños de mujeres en Cementerio San Marcos de Chilla | Foto: LR

Efectivos policiales de Juliaca intervinieron a Nimer Gálvez (34), quien fue sorprendido grabando con su teléfono en los servicios higiénicos de mujeres del Cementerio San Marcos de Chilla. El sujeto habría estado filmando desde un cubículo contiguo, aprovechando que los baños estaban cubiertos con sacos, lo que facilitó su accionar. El hecho ocurrió la tarde del último lunes 3 de noviembre de 2025.

Acusado contaba con antecedentes

Al ser trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes, se verificó que Gálvez tenía una requisitoria vigente por el delito de omisión a la prestación de alimentos, emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Juliaca – San Román.

Madre con su bebé en brazos fue detenida toda una noche tras denunciar agresión de su expareja en el Callao

La víctima relató que logró detectar al sujeto utilizando su celular para registrar imágenes sin consentimiento, lo que configura un presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación a la intimidad. El equipo fue incautado y lacrado como parte de las diligencias.

El caso fue derivado a la AREINCRI PNP Juliaca y está bajo conocimiento del Ministerio Público, mientras la policía continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

