Universitario desaparece tras salir con amiga a discoteca en Juliaca: familia ofrece recompensa

La familia exige que se intensifique la búsqueda.

Juan Carlos Pelinco Otazu, joven universitario de 28 años, se encuentra desaparecido desde hace tres días en Juliaca. El estudiante cursa el último año de la carrera de psicología en la Universidad San Martín de Porres, sede Arequipa, y había regresado a su ciudad natal por vacaciones de Semana Santa. La última vez que se le vio fue la noche del domingo, cuando salió acompañado de una amiga identificada como Noelia.

Según su madre, Isabel Otazu Esperilla, Juan Carlos llegó inesperadamente desde Arequipa y se alojó en casa de su abuela. Fue allí donde Noelia lo recogió para salir, presuntamente por insistencia de ella. “Yo no sabía que él vendría de Arequipa, pensé que se quedaría allá, pero llegó y se quedó con mi mamá. De ahí lo recogió una señorita que se llamaba Noelia, y ahora mi hijo no aparece”, declaró entre lágrimas.

La familia denunció la desaparición ante las autoridades luego de varios intentos fallidos de comunicación. Isabel relató que su hijo no respondió llamadas ni mensajes. Un vídeo entregado por conocidos según la familia muestra a Juan Carlos en la discoteca La Base, saliendo junto a Noelia y dos amigos, quienes ahora niegan haber estado con él en ese momento.

Los familiares señalan como principal sospechosa a la joven con quien salió, ya que incluso hallaron una conversación en la que ella le preguntaba dónde vivía. La incertidumbre y el temor han llevado a la familia a ofrecer una recompensa de S/30,000.00 a quien brinde información certera sobre su paradero.

La familia pide apoyo ciudadano y exige que se intensifique la búsqueda. Cualquier dato relevante puede ser comunicado al número 913753310.