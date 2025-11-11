HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asaltan vivienda de tesorera de promoción escolar y se llevan 8 mil soles en Juliaca

Según la familia, alrededor de cinco encapuchados irrumpieron en la vivienda y exigieron el dinero producto de los ahorros de la promoción y de la familia. Finalmente huyeron realizando disparos.


Agraviada exige la captura inmediata de los delincuentes.
Agraviada exige la captura inmediata de los delincuentes. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: Cinthia Alvarez / La República.

Un violento asalto se registró la mañana de este martes 11 de noviembre en Juliaca, cuando cinco delincuentes encapuchados y fuertemente armados ingresaron a la vivienda de una tesorera de la I.E.P. Mariano Núñez y se llevaron más de 8 mil soles. El dinero era correspondiente a los ahorros de la promoción escolar y de la familia. El hecho ocurrió en la urbanización San Pedro de Chejollani, en el jirón Nueva Visión.

La víctima, Janet Apaza, relató que minutos antes del atraco había despachado a sus hijas menores hacia la escuela. Justo cuando se disponía a entrar, fue sorprendida por los delincuentes, quienes empujaron violentamente la puerta y, dentro de la vivienda, la agredieron frente a sus otras dos hijas.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Puno se une a movilización nacional convocada por Generación Z contra el Congreso

lr.pe

“Estaba regresando y con fuerza empujaron la puerta, entraron encapuchados con armas grandes. Luego me preguntaron dónde está el dinero, nos golpearon y rebuscaron todo”, narró entre lágrimas la madre de familia.

Tras la revisión de todas las habitaciones de la casa, los delincuentes, finalmente, se llevaron más de 8 mil soles, correspondientes al fondo de ahorros del sexto grado de la institución educativa y a los ahorros familiares, además de joyería y equipos tecnológicos.

“Algo de 5 mil era de la escuela y otros 3 mil eran nuestros ahorros. Mi esposo es el único que trabaja”, añadió la víctima.

En medio del atraco, los familiares intentaron pedir auxilio a los vecinos. Ante la presión y al verse acorralados, los delincuentes salieron raudamente con el dinero y, en su huida, realizaron varios disparos para intimidar, generando temor en la familia y vecinos, antes de escapar con rumbo desconocido.

larepublica.pe

Janet Apaza aseguró que no tiene problemas personales ni disputas con nadie, y que se dedica exclusivamente al cuidado de sus hijos y a sus responsabilidades como tesorera. Precisó que justamente hoy estaba prevista una reunión sobre el manejo del fondo de ahorros, lo que generó más angustia en la víctima, quien pidió la captura de los responsables.

Finalmente, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para las diligencias correspondientes. Los peritos recogieron casquillos de bala y hallaron un saco con herramientas que presuntamente iban a ser utilizadas para forzar la puerta. La Policía investiga el origen de los objetos y mantiene abiertas varias hipótesis para dar con los responsables de este violento asalto.

Notas relacionadas
Comunidades quechuas y aymaras no declararon persona no grata a José Jerí y sus ministros, pero sí rechazaron su gobierno

Comunidades quechuas y aymaras no declararon persona no grata a José Jerí y sus ministros, pero sí rechazaron su gobierno

LEER MÁS
Puno se une a movilización nacional convocada por Generación Z contra el Congreso

Puno se une a movilización nacional convocada por Generación Z contra el Congreso

LEER MÁS
Siete detenidos por transporte ilegal de relaves mineros en Puno: incautación supera el medio millón de soles

Siete detenidos por transporte ilegal de relaves mineros en Puno: incautación supera el medio millón de soles

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Sociedad

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan inmuebles por aplicaciones tras muerte de dos personas en piscina en 2022

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025