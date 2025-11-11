Agraviada exige la captura inmediata de los delincuentes. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: Cinthia Alvarez / La República.

Agraviada exige la captura inmediata de los delincuentes. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: Cinthia Alvarez / La República.

Un violento asalto se registró la mañana de este martes 11 de noviembre en Juliaca, cuando cinco delincuentes encapuchados y fuertemente armados ingresaron a la vivienda de una tesorera de la I.E.P. Mariano Núñez y se llevaron más de 8 mil soles. El dinero era correspondiente a los ahorros de la promoción escolar y de la familia. El hecho ocurrió en la urbanización San Pedro de Chejollani, en el jirón Nueva Visión.

La víctima, Janet Apaza, relató que minutos antes del atraco había despachado a sus hijas menores hacia la escuela. Justo cuando se disponía a entrar, fue sorprendida por los delincuentes, quienes empujaron violentamente la puerta y, dentro de la vivienda, la agredieron frente a sus otras dos hijas.

“Estaba regresando y con fuerza empujaron la puerta, entraron encapuchados con armas grandes. Luego me preguntaron dónde está el dinero, nos golpearon y rebuscaron todo”, narró entre lágrimas la madre de familia.

Tras la revisión de todas las habitaciones de la casa, los delincuentes, finalmente, se llevaron más de 8 mil soles, correspondientes al fondo de ahorros del sexto grado de la institución educativa y a los ahorros familiares, además de joyería y equipos tecnológicos.

“Algo de 5 mil era de la escuela y otros 3 mil eran nuestros ahorros. Mi esposo es el único que trabaja”, añadió la víctima.

En medio del atraco, los familiares intentaron pedir auxilio a los vecinos. Ante la presión y al verse acorralados, los delincuentes salieron raudamente con el dinero y, en su huida, realizaron varios disparos para intimidar, generando temor en la familia y vecinos, antes de escapar con rumbo desconocido.

Janet Apaza aseguró que no tiene problemas personales ni disputas con nadie, y que se dedica exclusivamente al cuidado de sus hijos y a sus responsabilidades como tesorera. Precisó que justamente hoy estaba prevista una reunión sobre el manejo del fondo de ahorros, lo que generó más angustia en la víctima, quien pidió la captura de los responsables.

Finalmente, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para las diligencias correspondientes. Los peritos recogieron casquillos de bala y hallaron un saco con herramientas que presuntamente iban a ser utilizadas para forzar la puerta. La Policía investiga el origen de los objetos y mantiene abiertas varias hipótesis para dar con los responsables de este violento asalto.