Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Sociedad

Detonan explosivo en oficina de empresa de transportes en Juliaca: investigan conflicto por rutas hacia Cusco

La Policía descartó extorsión como móvil del atentado y apunta a una posible disputa por rutas de operación. El artefacto usado fue un cachorro de dinamita, comúnmente empleado en minería artesanal.


Sujetos dejan explosivo en los exteriores de empresa de transportes en Juliaca. | URPI-LR | Cinthia Álvarez

Un atentado con explosivos ha generado alarma en Juliaca. Cerca de la medianoche del lunes 3 de noviembre, dos sujetos se acercaron sigilosamente hasta la puerta de las oficinas de la empresa de transportes Tierra Brava, ubicada en el cruce del jirón Tumbes con jirón Umachiri, y detonaron un artefacto explosivo conocido como, según la Policía, cachorro de dinamita, que causó daños materiales en el inmueble.

Según imágenes de seguridad y testimonios de vecinos, uno de los individuos encendió el artefacto mientras el otro hacía de campana. Tras la detonación, ambos se dieron a la fuga. Minutos antes del ataque, un dron habría sobrevolado la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada. La explosión afectó principalmente la puerta de ingreso.

Los propietarios del inmueble salieron inmediatamente tras el estallido. Indicaron que la empresa Tierra Brava opera en ese local desde hace aproximadamente un año. La Policía llegó al lugar y acordonó la zona hasta la llegada del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que inició las pericias para determinar el tipo de artefacto utilizado.

Descartaron recibir amenazas

La representante de la empresa expresó su preocupación por la demora en la atención policial. Señaló que los agentes especializados llegaron varias horas después del atentado, lo que dificultó la recolección de evidencias. Además descartó recinkr amenazas previas, por el que exigió una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Tras las primeras diligencias, la Policía descartó que el móvil del atentado sea una extorsión. Sin embargo, se investiga una posible disputa por rutas de transporte, ya que Tierra Brava estaría utilizando los mismos trayectos que una empresa anterior que operaba en el lugar.

Identifican tipo de explosivo

Asimismo, la Policía informó que los delincuentes usaron un cachorro de dinamita, que usualmente lo utilizan los mineros artesanales, por lo que el daño fue menor. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos y dirigentes locales. Esteban Aguirre Ayquipa, representante de las rondas campesinas, pidió mayor presencia policial en la zona y convocó a los presidentes de las urbanizaciones para coordinar acciones conjuntas que permitan frenar la escalada de violencia.

