HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Sociedad

Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo colectivo

Tres malhechores interceptaron a las víctimas cuando regresaban a su vivienda. Policía revisa las cámaras de seguridad.

Pareja retornaba a su casa en una tricimoto cuando fue interceptada. Foto: difusión.
Pareja retornaba a su casa en una tricimoto cuando fue interceptada. Foto: difusión.

Una pareja de jóvenes fue víctima de un asalto armado a plena luz del día en la ciudad de Juliaca. Los ladrones se llevaron aproximadamente S/ 28 mil, producto de la recaudación de un fondo colectivo (pandero). El hecho ocurrió la tarde de ayer, cerca del parque conocido como El Pulmoncito, cuando la pareja retornaba a su vivienda en la urbanización La Capilla.

Según las primeras versiones, los delincuentes esperaron a que las víctimas descendieran de una tricimoto luego de haber ganado la recaudación. En cuestión de segundos, tres sujetos armados bajaron de otro vehículo y los encañonaron, obligándolos a entregar el dinero que trasladaban.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

lr.pe

Testigos del sector informaron que los asaltantes se movilizaban en una camioneta de color plomo, con placa F3M-458. De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, el vehículo estuvo varios minutos estacionado, presuntamente mientras los hampones observaban los movimientos de la pareja antes de cometer el ataque.

Las imágenes muestran que, al ver llegar a las víctimas por el jirón Choquechambi, los delincuentes descendieron rápidamente del auto y las rodearon. Bajo amenazas, exigieron que entregaran todo lo que portaban.

Delincuentes habrían conocido del aporte de dinero

Tras el atraco, la víctima principal informó que los sujetos se llevaron aproximadamente S/ 28 mil, monto correspondiente al aporte de una junta de pandero. El dinero, según señalaron, había sido entregado minutos antes, en medio de la participación de 28 jugadores, lo que hace presumir que los delincuentes conocían su origen.

Durante la huida, los hampones realizaron tres disparos al aire para intimidar a cualquier testigo y luego abordaron nuevamente la camioneta, escapando con rumbo desconocido. La Policía inició la revisión de las grabaciones, la verificación de la placa y las diligencias respectivas para identificar a los responsables del violento robo.

Notas relacionadas
Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

LEER MÁS
Interno es sorprendido con droga en penal de Juliaca: será enviado a Challapalca

Interno es sorprendido con droga en penal de Juliaca: será enviado a Challapalca

LEER MÁS
Asaltan vivienda de tesorera de promoción escolar y se llevan 8 mil soles en Juliaca

Asaltan vivienda de tesorera de promoción escolar y se llevan 8 mil soles en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025