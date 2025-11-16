Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo colectivo

Pareja retornaba a su casa en una tricimoto cuando fue interceptada. Foto: difusión.

Pareja retornaba a su casa en una tricimoto cuando fue interceptada. Foto: difusión.

Una pareja de jóvenes fue víctima de un asalto armado a plena luz del día en la ciudad de Juliaca. Los ladrones se llevaron aproximadamente S/ 28 mil, producto de la recaudación de un fondo colectivo (pandero). El hecho ocurrió la tarde de ayer, cerca del parque conocido como El Pulmoncito, cuando la pareja retornaba a su vivienda en la urbanización La Capilla.

Según las primeras versiones, los delincuentes esperaron a que las víctimas descendieran de una tricimoto luego de haber ganado la recaudación. En cuestión de segundos, tres sujetos armados bajaron de otro vehículo y los encañonaron, obligándolos a entregar el dinero que trasladaban.

Testigos del sector informaron que los asaltantes se movilizaban en una camioneta de color plomo, con placa F3M-458. De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, el vehículo estuvo varios minutos estacionado, presuntamente mientras los hampones observaban los movimientos de la pareja antes de cometer el ataque.

Las imágenes muestran que, al ver llegar a las víctimas por el jirón Choquechambi, los delincuentes descendieron rápidamente del auto y las rodearon. Bajo amenazas, exigieron que entregaran todo lo que portaban.

Delincuentes habrían conocido del aporte de dinero

Tras el atraco, la víctima principal informó que los sujetos se llevaron aproximadamente S/ 28 mil, monto correspondiente al aporte de una junta de pandero. El dinero, según señalaron, había sido entregado minutos antes, en medio de la participación de 28 jugadores, lo que hace presumir que los delincuentes conocían su origen.

Durante la huida, los hampones realizaron tres disparos al aire para intimidar a cualquier testigo y luego abordaron nuevamente la camioneta, escapando con rumbo desconocido. La Policía inició la revisión de las grabaciones, la verificación de la placa y las diligencias respectivas para identificar a los responsables del violento robo.