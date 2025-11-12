HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

Un estudiante de 16 años fue embestido por un vehículo que huyó del lugar cuando retornaba a su casa en motocicleta; familia clama apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

El menor sufrió graves fracturas en el cráneo y extremidades superiores.
El menor sufrió graves fracturas en el cráneo y extremidades superiores.

Un adolescente de 16 años, estudiante del colegio 2 de Mayo, en el distrito de Caracoto, permanece en estado crítico en una clínica privada de Juliaca tras ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga. Familia necesita más de 15 mil soles, para costear los gastos. El accidente ocurrió la tarde del lunes cerca al desvío Chugura, cuando el joven retornaba a su domicilio en motocicleta después de salir de clases.

Según relató su hermana, Yuli Paredes Vilca, un vehículo de color blanco lo impactó violentamente y dejó restos del vehículo en la zona antes de huir. “Nosotros nos enteramos por los lugareños que fueron alertados por otros estudiantes, lo auxiliaron tarde a mi hermano”, contó entre lágrimas.

Interno es sorprendido con droga en penal de Juliaca: será enviado a Challapalca

Según la familia, tras el impacto, el menor sufrió graves fracturas en el cráneo y extremidades superiores, por lo que fue internado de inmediato. Debido a la complejidad de sus lesiones, recientemente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde requiere operaciones adicionales y una prolongada estadía hospitalaria.

La familia, de condición humilde, ha solicitado apoyo solidario para cubrir los gastos médicos que superan los 15 mil soles.

“Necesitamos ayuda económica porque mi hermano necesita más operaciones y la estadía en UCI es muy costosa, nos están cobrando por día 2500 soles”, añadió su hermana.

Ante la falta de testigos y cámaras en la zona, la hermana del joven indicó que la búsqueda del vehículo responsable se ha complicado, aunque ya se presentó la denuncia ante la Policía.

Mientras tanto, los familiares habilitaron el número de Yape 929828220 para recibir colaboraciones y anunciaron una pollada solidaria este viernes en la avenida Amazonas, salida Puno de Juliaca, con el objetivo de recaudar fondos para salvar la vida del estudiante y destacado deportista.

