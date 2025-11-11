LO FALSO:

Pueblos quechuas y aymaras declaran persona no grata a Jerí, sus ministros y al Congreso.

LO VERDADERO:

Las comunidades quechuas y aymaras calificaron de personas no gratas a los congresistas del Perú; sin embargo, también comunicaron su rechazo a las políticas adoptadas por José Jerí y su gobierno contra Betssy Chávez.

El 7 de noviembre de 2025, el gobierno de José Jerí, a través de la Cancillería, anunció que, por el momento, no le darán el salvoconducto a Betssy Chávez y que realizarán una propuesta para modificar la Convención de Caracas ante la Orgnización de Estados Americanos. Debido a estas decisiones políticas contra la expremier de Pedro Castillo, las comunidades aymaras y quechuas se pronunciaron al respecto.

En este contexto, se ha viralizado que dichas comunidades habrían declarado a José Jerí y a su cartera de ministros personas no gratas en Puno. No obstante, la narrativa es imprecisa.

Pueblos aymaras y quechuas declararon a los congresistas personas no gratas, pero rechazan acciones de José Jerí

Para identificar la información en que se basa el viral, realizamos una búsqueda con palabras clave con el título del banner desinformativo. Encontramos que se basa en una cobertura que el periodista Liubomir Fernández, de La República, realizó a un grupo de representantes ciudadanos de estas comunidades.

En el video, los dirigentes alzaron su voz en rechazo del gobierno de José Jerí por no otorgar el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quienes defienden que debería haber garantías de seguridad para la ahora residente de la Embajada de México en el Perú, quien está protegida por la Convención de Caracas.

Sin embargo, sí declararon personas no gratas a los actuales congresistas del Parlamento peruano por diversos motivos, entre ellos, el blindaje a Dina Boluarte por las más de las 50 muertes en el contexto de las protestas entre finales del 2022 e inicios del 2023. Es con base a ello que exhortan a la ciudadanía a protestar cuando uno de los parlamentarios se encuentren en las ciudades en plena campaña proselitista.

En otro video aparte, se escucha cómo una de las representantes aymaras declara lo siguiente: "Primero, declaramos personas no gratas a los miembros ilegítimos del Congreso de la República del Perú, por haber infringido tratados internacionales, de los cuales señalan que los países asilantes son los únicos que pueden calificar si un ciudadano es perseguido".

Conclusión

Las comunidades aymaras y quechuas en Puno no han declarado como personas no gratas a José Jerí y sus ministros, pero sí a los congresistas peruanos por diversos motivos, como blindar aa Dina Boluarte de sus investigaciones. Sin embargo, han rechazado las acciones del actual gobierno por no dar el salvoconducto a Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como imprecisos.

