HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      
Política

Movilizaciones contra el gobierno de José Jerí continuarán en Puno

Dirigentes acordaron mantenerse en reunión permanente ante posible llegada del mandatario al altiplano puneño.

Movilizaciones contra Jerí en Puno. Créditos: Liubomir Ferández /URPI-LR
Movilizaciones contra Jerí en Puno. Créditos: Liubomir Ferández /URPI-LR

Dirigentes de gremios y organizaciones no cesarán las movilizaciones contra el gobierno de José Jerí. El rechazo contra el mandatario se debe a que fue él quien sustentó el informe que archiva la denuncia constitucional por las muertes en protesta durante el 2022 y 2023.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las dos marchas convocadas para el 14 y 15 de octubre no tuvieron la acogida esperada en el altiplano, porque los quechuas, quechuas y aymaras están en periodo de siembra. No obstante, se declararon en reunión permanente ante la llegada de cualquier político de derecha y el arribo de Jerí al altiplano puneño.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Jean Villanueva, miembro de una de las facciones de la Generación Z, señaló que Puno es una región pujante que, siempre que sea posible, vendrán desde la capital a apoyar toda manifestación de reivindicación por justicia por todas aquellas personas que perdieron la vida en el 2023.

Ana María Coaquira, dirigente quechua de Azángaro, aseguró que, pese a que la movilización no fue masiva en las calles, alegó que la resistencia continua porque Puno no ha cambiado su posición contra el gobierno.

“Desde el campo seguimos en protesta. En este momento todos estamos trabajando la tierra porque es época de siembra hasta el ocho de diciembre. Pero eso de ningún modo implica que retrocedamos. No queremos a nadie de Lima. Nos rechazamos. No olvidamos todo lo que nos maltrataron”, dijo.

Para este sábado se programó movilización en Juliaca. Tampoco hubo convocatoria. Pero al final se aprobaron nuevas acciones en coordinación con los deudos de las 18 víctimas del 09 de enero de 2021.
Raúl Samillan, presidente de la asociación de víctimas, indicó que estarán presentes en todas las acciones que ayuden a encontrar justicia por sus seres queridos.

Notas relacionadas
“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

LEER MÁS
Comunidades quechuas y aymaras no declararon persona no grata a José Jerí y sus ministros, pero sí rechazaron su gobierno

Comunidades quechuas y aymaras no declararon persona no grata a José Jerí y sus ministros, pero sí rechazaron su gobierno

LEER MÁS
Puno se une a movilización nacional convocada por Generación Z contra el Congreso

Puno se une a movilización nacional convocada por Generación Z contra el Congreso

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

LEER MÁS
Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS
PNP rodea campus de San Marcos y detiene a estudiante horas antes de la Marcha Nacional del 14N

PNP rodea campus de San Marcos y detiene a estudiante horas antes de la Marcha Nacional del 14N

LEER MÁS
Pedro Castillo tras denunciar a 100 congresistas y Dina Boluarte: "Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos"

Pedro Castillo tras denunciar a 100 congresistas y Dina Boluarte: "Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025