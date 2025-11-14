Piura: incendio reduce a cenizas una vivienda y un puesto de venta de frutas

La tarde de este viernes 14 de noviembre se reportó un incendio en la calle Málaga cuadra 1 del asentamiento humano Pachitea, en Piura. El siniestro redujo a cenizas una vivienda y un puesto de venta de frutas con el que Rosalía Reyes, durante años, había logrado pagar la educación de sus hijos.

Cerca de la 1:30 p.m., los vecinos del sector alertaron de un siniestro que habría iniciado por una chispa de soldadura de trabajos realizados en la casa de al lado. Según detallaron, el fuego avanzó rápidamente hasta consumir todo a su paso, mientras desde los exteriores, Rosalía y un adulto mayor miraban atónitos la escena.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Pérdidas en incendio de mercado San Miguel en Piura superarían el medio millón de soles

Un grupo de trabajadores de la obra que se ejecuta en la zona prestó una cisterna de agua y se pusieron manos a la obra. Sin embargo, aunque batallaron durante varios minutos, el incendio fue inminente. Los valientes hombres lograron que las llamas no se extiendan a más viviendas.

Madre perdió su trabajo

Rosalía Reyes contó que ella alquilaba el lugar desde hace tiempo para poder vender sus frutas y verduras desde tempranas horas de la mañana. Con estas ganancias, ella ha logrado a sustentar a su familia y costear la educación de sus hijos.

Tienda de frutas fue arrasada, era el sustento de una madre trabajadora. Foto: Maribel Mendo - La República.

El dueño de la vivienda es un adulto mayor que al observar cómo su hogar iba afectándose más y más presentó una descompensación. "Es un dolor grande para ambos, lo perdieron todo", mencionó una vecina.

Aunque los pobladores se agruparon para tratar de salvar algunos objetos, pronto se dieron cuenta que solo quedaron escombros, cenizas y fierros retorcidos.

Exigen justicia

"Les advertimos que tengan cuidado con las chispas, les pedimos que tengan en cuenta el riesgo, pero no nos hicieron caso. Ahora no nos quieren responder", comentó Rosalía con la voz entrecortada. Ella revela que los propietarios de la vivienda donde se realizaban los trabajados de soldadura estaban al tanto de la preocupación, pero continuaron sin reparos.

Rosalía expresó su preocupación pues se quedó sin su trabajo diario. Por su parte, el adulto mayor no tiene dónde pasar la noche. Al respecto, los pobladores exigieron justicia y pidieron que se investiguen las responsabilidades del siniestro.

Asimismo, lamentaron que, en estas fechas próximas a las fiestas navideñas los incendios en esta zona cercana al mercado modelo sea frecuentes. Hace apenas unos días, un dantesco incendio se reportó en este centro de abastos, dejando cuantiosas pérdidas económicas.

Cualquier apoyo a los agraviados puede realizarse al 902227318 a nombre de Rosalía Reyes. Por el momento, se esperaba la presencia del personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Piura para el empadronamiento respectivo.