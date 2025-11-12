HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Sociedad

Colapsa techo de comisaría en El Agustino: derrumbe fue provocado por caída de muro de contención de una vivienda

La infraestructura de la dependencia policial colapsó parcialmente. Agentes advertían desde hace años el mal estado del local en El Agustino y temían colapso.

El muro de una vivienda colindante cayó sobre el techo de la comisaría San Pedro. Foto: Canal N
El muro de una vivienda colindante cayó sobre el techo de la comisaría San Pedro. Foto: Canal N | Composición LR/Canal N

Durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre, el muro de contención de una vivienda colapsó en el distrito de El Agustino y provocó la caída del techo en uno de los ambientes de la comisaría San Pedro. El derrumbe afectó directamente la zona de vestuarios, donde los agentes policiales guardan sus pertenencias y equipos de trabajo.

Al momento del incidente, ocurrido alrededor de la 1:00 a. m., no había personal en el área, por lo que no se registraron heridos ni pérdidas humanas. Vecinos de la zona aseguraron que el sonido del impacto fue tan fuerte que lo confundieron con un sismo.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para madre de alias El ‘Monstruo’

lr.pe

Comisaría en mal estado desde hace años

Imágenes posteriores mostraron que la parte del techo que cedió era de calamina, mientras que del resto del local están hechas de material noble y presentan signos de deterioro como humedad y mayólicas sueltas que pondrían en riesgo la integridad de policías y vecinos.

Desde las primeras horas de la mañana, personal de la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú acudió al lugar para verificar los daños y coordinar la remoción de escombros. Asimismo, Defensa Civil evaluó la zona afectada y procedió a acordonarla, mientras se definen las medidas correctivas necesarias.

La dependencia fue inaugurada en 1998 y, según indicaron agentes policiales, no ha recibido manteamiento adecuado desde entonces.

PUEDES VER: Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

lr.pe

Solicitaron mejoras en la infraestructura de comisaría

Los efectivos ya habían solicitado hace cinco años la remodelación urgente del recinto debido al deterioro progresivo de su infraestructura. Sin embargo, estas peticiones no fueron atendidas por las autoridades correspondientes.

La precariedad del techo y el desgaste general del edificio ya generaban preocupación tanto en el personal policial como en los vecinos del distrito. “Temíamos ingresar a la comisaría por miedo a que algo colapsara”, comentó uno de los residentes de la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
José Jerí cumple un mes en la Presidencia: su estilo Bukele no funcionará si no se acompaña de políticas públicas, según experto

José Jerí cumple un mes en la Presidencia: su estilo Bukele no funcionará si no se acompaña de políticas públicas, según experto

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS
Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

Accidente en Arequipa: al menos 37 fallecidos y 26 sobrevivientes deja caída de bus Llamosas a un abismo en Ocoña

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí acatarán y los que no

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Sociedad

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Temblor en Perú hoy, 12 de noviembre: ¿en qué lugar se produjo el epicentro del último movimiento sísmico de hoy, según reporte del IGP?

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 11 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025