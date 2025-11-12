El muro de una vivienda colindante cayó sobre el techo de la comisaría San Pedro. Foto: Canal N | Composición LR/Canal N

El muro de una vivienda colindante cayó sobre el techo de la comisaría San Pedro. Foto: Canal N | Composición LR/Canal N

Durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre, el muro de contención de una vivienda colapsó en el distrito de El Agustino y provocó la caída del techo en uno de los ambientes de la comisaría San Pedro. El derrumbe afectó directamente la zona de vestuarios, donde los agentes policiales guardan sus pertenencias y equipos de trabajo.

Al momento del incidente, ocurrido alrededor de la 1:00 a. m., no había personal en el área, por lo que no se registraron heridos ni pérdidas humanas. Vecinos de la zona aseguraron que el sonido del impacto fue tan fuerte que lo confundieron con un sismo.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Comisaría en mal estado desde hace años

Imágenes posteriores mostraron que la parte del techo que cedió era de calamina, mientras que del resto del local están hechas de material noble y presentan signos de deterioro como humedad y mayólicas sueltas que pondrían en riesgo la integridad de policías y vecinos.

Desde las primeras horas de la mañana, personal de la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú acudió al lugar para verificar los daños y coordinar la remoción de escombros. Asimismo, Defensa Civil evaluó la zona afectada y procedió a acordonarla, mientras se definen las medidas correctivas necesarias.

La dependencia fue inaugurada en 1998 y, según indicaron agentes policiales, no ha recibido manteamiento adecuado desde entonces.

Solicitaron mejoras en la infraestructura de comisaría

Los efectivos ya habían solicitado hace cinco años la remodelación urgente del recinto debido al deterioro progresivo de su infraestructura. Sin embargo, estas peticiones no fueron atendidas por las autoridades correspondientes.

La precariedad del techo y el desgaste general del edificio ya generaban preocupación tanto en el personal policial como en los vecinos del distrito. “Temíamos ingresar a la comisaría por miedo a que algo colapsara”, comentó uno de los residentes de la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.