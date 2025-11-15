Alcalde Renzo Reggiardo afirma que durante su gestión no se realizarán cambios ni retiro de jardines en la Plaza Mayor

Reggiardo responde ante las controversias de retirar jardines de la Plaza Mayor. Foto: La República/ Andina.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que las áreas verdes de la Plaza Mayor no serán retiradas, al menos no es su gestión, luego de que la propuesta de remodelación presentada por Prolima generara cuestionamientos públicos por plantear la sustitución del césped y jardines por superficies de cemento.

El burgomaestre llamó a la calma y afirmó que, mientras se mantenga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no se ejecutará ninguna intervención que elimine la vegetación del emblemático espacio histórico.

Asimismo, Reggiardo indicó que sostuvo una conversación con Luis Martín Bogdanovich, gerente del Proyecto Especial para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, quien le brindó detalles sobre el proyecto y las modificaciones planteadas. El alcalde enfatizó que no existe una decisión final respecto al diseño.

Controversia por propuesta de retirar áreas verdes de Plaza Mayor de Lima

La iniciativa de Prolima propone transformar la configuración actual de la Plaza Mayor retirando jardines, grass y palmeras que se mantienen desde la remodelación de 1996. En una entrevista, Bogdanovich argumentó que el césped y la distribución de áreas verdes no corresponden a la concepción histórica de la plaza y que el proyecto busca recuperar una composición similar a la que tuvo hacia 1860, priorizando pavimento y la incorporación de árboles nativos.

Las declaraciones del funcionario generaron un amplio debate público y críticas de especialistas y colectivos ciudadanos, quienes cuestionan la eliminación de elementos paisajísticos consolidados durante décadas.

La Municipalidad de Lima había informado que el proyecto se encontraba en proceso de revisión técnica y consulta pública, como parte de un requerimiento de la Unesco. En ese marco, se habilitó una encuesta virtual para que los ciudadanos evalúen la propuesta, expresen su opinión sobre el estado actual de la plaza y señalen qué actividades deberían priorizarse en su recuperación.

