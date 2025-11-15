HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Universitario HOY por la final de la Liga Femenina
Alianza Lima vs Universitario HOY por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario HOY por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario HOY por la final de la Liga Femenina      
Sociedad

Alcalde Renzo Reggiardo afirma que durante su gestión no se realizarán cambios ni retiro de jardines en la Plaza Mayor

 Durante una conferencia de prensa, el burgomaestre de la MML fue consultado por el proyecto de Prolima que propone remodelar el espacio y reemplazar el césped por cemento.

Reggiardo responde ante las controversias de retirar jardines de la Plaza Mayor. Foto: La República/ Andina.
Reggiardo responde ante las controversias de retirar jardines de la Plaza Mayor. Foto: La República/ Andina.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que las áreas verdes de la Plaza Mayor no serán retiradas, al menos no es su gestión, luego de que la propuesta de remodelación presentada por Prolima generara cuestionamientos públicos por plantear la sustitución del césped y jardines por superficies de cemento.

El burgomaestre llamó a la calma y afirmó que, mientras se mantenga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no se ejecutará ninguna intervención que elimine la vegetación del emblemático espacio histórico.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Asimismo, Reggiardo indicó que sostuvo una conversación con Luis Martín Bogdanovich, gerente del Proyecto Especial para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, quien le brindó detalles sobre el proyecto y las modificaciones planteadas. El alcalde enfatizó que no existe una decisión final respecto al diseño.

PUEDES VER: Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

lr.pe

Controversia por propuesta de retirar áreas verdes de Plaza Mayor de Lima

La iniciativa de Prolima propone transformar la configuración actual de la Plaza Mayor retirando jardines, grass y palmeras que se mantienen desde la remodelación de 1996. En una entrevista, Bogdanovich argumentó que el césped y la distribución de áreas verdes no corresponden a la concepción histórica de la plaza y que el proyecto busca recuperar una composición similar a la que tuvo hacia 1860, priorizando pavimento y la incorporación de árboles nativos.

Las declaraciones del funcionario generaron un amplio debate público y críticas de especialistas y colectivos ciudadanos, quienes cuestionan la eliminación de elementos paisajísticos consolidados durante décadas.

La Municipalidad de Lima había informado que el proyecto se encontraba en proceso de revisión técnica y consulta pública, como parte de un requerimiento de la Unesco. En ese marco, se habilitó una encuesta virtual para que los ciudadanos evalúen la propuesta, expresen su opinión sobre el estado actual de la plaza y señalen qué actividades deberían priorizarse en su recuperación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Emergencia sanitaria en Lima, la escasez de los servicios higiénicos que pone en riesgo la salud pública: "Somos millones y no hay baños"

Emergencia sanitaria en Lima, la escasez de los servicios higiénicos que pone en riesgo la salud pública: "Somos millones y no hay baños"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima subastará terrenos desde S/77.000 en seis distritos de la capital: conoce cuáles son

Municipalidad de Lima subastará terrenos desde S/77.000 en seis distritos de la capital: conoce cuáles son

LEER MÁS
Ambulantes de Mesa Redonda temen que reubicación al expenal San Jorge repita el fracaso de La Huerta Encontrada de López Aliaga

Ambulantes de Mesa Redonda temen que reubicación al expenal San Jorge repita el fracaso de La Huerta Encontrada de López Aliaga

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS
Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025