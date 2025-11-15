HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Sociedad

Clausuran cuatro locales clandestinos en Arequipa: rescatan a una adolescente y a 30 mujeres presuntas víctimas de trata

Las intervenciones simultáneas en Vista Alegre y la avenida Dolores también permitieron detener a un presunto implicado y disponer el cierre inmediato de los locales intervenidos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Autoridades clausuraron cuatro locales clandestinos en Arequipa y rescataron a 30 mujeres. Foto: Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.
Autoridades clausuraron cuatro locales clandestinos en Arequipa y rescataron a 30 mujeres. Foto: Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.

Este jueves 13 de noviembre, las autoridades de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, clausuraron cuatro establecimientos nocturnos que operaban de manera clandestina y donde se identificó a una adolescente y a 30 mujeres presuntamente víctimas de trata de personas.

El operativo principal se ejecutó en tres locales del Centro Comercial Vista Alegre, ubicados en la plataforma comercial Avelino Cáceres, alrededor de las 11:00 pm. En estos espacios, previamente clausurados por falta de licencia, personal policial intervino a ocho mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años, quienes, según las actas policiales, eran obligadas a desempeñar labores vinculadas a la explotación sexual.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Además, durante la intervención, la PNP detuvo a un individuo encargado del control del ingreso al establecimiento, al estar presuntamente involucrado en el delito contra la dignidad humana. Las autoridades municipales procedieron a soldar las puertas de los locales, en cumplimiento de las sanciones correspondientes.

PUEDES VER: Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

lr.pe

Cierre de local en Av. Dolores y detección de presunta explotación

De manera paralela, cerca de las 00:30 horas del viernes 14, agentes policiales intervinieron un establecimiento ubicado en la avenida Dolores, conocido anteriormente como “Oasis”.

En el interior se halló a más de 20 mujeres, en su mayoría de nacionalidad peruana, quienes, de acuerdo con los fiscalizadores, se encontraban en un espacio que operaba fuera del giro autorizado y sin certificado de Defensa Civil.

El municipio ordenó la clausura inmediata mediante el levantamiento de muros de concreto en los accesos e inició un proceso administrativo sancionador. Asimismo, las intervenciones se realizaron en coordinación entre la Gerencia de Fiscalización Municipal, el área contra la Trata de Personas de la DIVINCRI Arequipa y el Ministerio Público.

PUEDES VER: Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

LEER MÁS
Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Joven se sorprende al recuperar su celular robado tras operativo en Las Malvinas: "Esto es uno en un millón"

Joven se sorprende al recuperar su celular robado tras operativo en Las Malvinas: "Esto es uno en un millón"

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025