Clausuran cuatro locales clandestinos en Arequipa: rescatan a una adolescente y a 30 mujeres presuntas víctimas de trata

Este jueves 13 de noviembre, las autoridades de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, clausuraron cuatro establecimientos nocturnos que operaban de manera clandestina y donde se identificó a una adolescente y a 30 mujeres presuntamente víctimas de trata de personas.

El operativo principal se ejecutó en tres locales del Centro Comercial Vista Alegre, ubicados en la plataforma comercial Avelino Cáceres, alrededor de las 11:00 pm. En estos espacios, previamente clausurados por falta de licencia, personal policial intervino a ocho mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años, quienes, según las actas policiales, eran obligadas a desempeñar labores vinculadas a la explotación sexual.

Además, durante la intervención, la PNP detuvo a un individuo encargado del control del ingreso al establecimiento, al estar presuntamente involucrado en el delito contra la dignidad humana. Las autoridades municipales procedieron a soldar las puertas de los locales, en cumplimiento de las sanciones correspondientes.

Cierre de local en Av. Dolores y detección de presunta explotación

De manera paralela, cerca de las 00:30 horas del viernes 14, agentes policiales intervinieron un establecimiento ubicado en la avenida Dolores, conocido anteriormente como “Oasis”.

En el interior se halló a más de 20 mujeres, en su mayoría de nacionalidad peruana, quienes, de acuerdo con los fiscalizadores, se encontraban en un espacio que operaba fuera del giro autorizado y sin certificado de Defensa Civil.

El municipio ordenó la clausura inmediata mediante el levantamiento de muros de concreto en los accesos e inició un proceso administrativo sancionador. Asimismo, las intervenciones se realizaron en coordinación entre la Gerencia de Fiscalización Municipal, el área contra la Trata de Personas de la DIVINCRI Arequipa y el Ministerio Público.

Canales de ayuda

