HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     
Sociedad

Policía en estado de ebriedad atropella a adulto mayor y a las pocas horas es liberado en Huancayo: anciano falleció tras el impacto

El suboficial de la Policía Nacional, Ángelo De la Rosa, fue detenido por atropellar y matar a un anciano de 76 años en Huancayo, mientras intentaba fugarse tras el incidente. Sus colegas encontraron al oficial con 1.27 gramos de alcohol en sangre.

Policía en estado de ebriedad atropella a adulto mayor y a las pocas horas es liberado en Huancayo
Policía en estado de ebriedad atropella a adulto mayor y a las pocas horas es liberado en Huancayo | Foto: composición LR/Difusión.

La noche del sábado 11 de octubre, el suboficial Ángelo De la Rosa Carhuas (23), miembro del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, fue detenido tras atropellar un adulto mayor, identificado como José Taype Gonzales (76), quien salía a comprar pan en la intersección de los jirones Santa Isabel y José Olaya, en el distrito de El Tambo, en Huancayo. Luego del impacto, que acabó con la vida del anciano, intentó darse a la fuga, pero metros más adelante fue capturado por sus colegas, quienes se encontraban realizando un operativo cerca de la zona.

Según el reporte policial y el examen de alcoholemia, el policía tenía 1.27 gramos de alcohol por litro de sangre cuando fue intervenido. A pesar de ello y de que el hecho fue registrado por una cámara de seguridad, el efectivo fue liberado 48 horas después del crimen.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: “Policía que esté al margen de la ley será expulsado de inmediato"

lr.pe

Hijos del adulto mayor fallecido denuncian irregularidades en investigación fiscal

Los hijos de Taype Gonzales, José Carlos y José José, lamentaron para Panamericana que, tras la detención del oficial, Alicia Pilar Matamoros Quispe, fiscal adjunta de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo, quien lleva el caso, tuvo una serie de irregularidades en la investigación.

“El actuar de la fiscal que está llevando el caso desde un inicio ha dejado mucho que desear, ya que no ha pedido la prisión preventiva desde el inicio del proceso y él está libre en la actualidad. Ha comprimido los delitos en uno solo que es el homicidio culposo y por eso no configura para una detención preventiva. El mismo general de la Policía de la región Junín ha referido que esto es un concurso de delitos y ella no ha hecho caso. Está llevando el proceso de manera irregular hasta el momento”, exigió uno de los hermanos.

“Él ha omitido eso (el policía) y ha hecho todo lo contrario. Incluso nuestro asesor legal considera que el hecho de que sea un policía formado para proteger la vida es algo que cambia inclusive la figura porque él está en su formación. Si no se daba un operativo policial en el trayecto en que subía, que fue lo que lo detuvo, él probablemente se hubiera escapado y hubiese pasado mucho tiempo hasta que lo capturen”, sostuvo otro de los hijos.

Si bien se desconoce si el oficial permanece en su cargo como policía, uno de los hijos de la víctima relató que tiene entendido que se encuentra en proceso disciplinario para que lo den de baja. “Esperamos que eso se dé porque una persona así no puede integrarse en el cuerpo policial”, agregó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

LEER MÁS
Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

LEER MÁS
Desarticulan banda criminal 'La Hermandad del Norte' en Comas tras robo de mercadería médica valorizada en 142.000 euros

Desarticulan banda criminal 'La Hermandad del Norte' en Comas tras robo de mercadería médica valorizada en 142.000 euros

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS
Fiscalía, Inspectoría PNP y Susalud investigan muerte de mujer en hospital de la sanidad policial

Fiscalía, Inspectoría PNP y Susalud investigan muerte de mujer en hospital de la sanidad policial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025