Policía en estado de ebriedad atropella a adulto mayor y a las pocas horas es liberado en Huancayo | Foto: composición LR/Difusión.

La noche del sábado 11 de octubre, el suboficial Ángelo De la Rosa Carhuas (23), miembro del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, fue detenido tras atropellar un adulto mayor, identificado como José Taype Gonzales (76), quien salía a comprar pan en la intersección de los jirones Santa Isabel y José Olaya, en el distrito de El Tambo, en Huancayo. Luego del impacto, que acabó con la vida del anciano, intentó darse a la fuga, pero metros más adelante fue capturado por sus colegas, quienes se encontraban realizando un operativo cerca de la zona.

Según el reporte policial y el examen de alcoholemia, el policía tenía 1.27 gramos de alcohol por litro de sangre cuando fue intervenido. A pesar de ello y de que el hecho fue registrado por una cámara de seguridad, el efectivo fue liberado 48 horas después del crimen.

Hijos del adulto mayor fallecido denuncian irregularidades en investigación fiscal

Los hijos de Taype Gonzales, José Carlos y José José, lamentaron para Panamericana que, tras la detención del oficial, Alicia Pilar Matamoros Quispe, fiscal adjunta de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo, quien lleva el caso, tuvo una serie de irregularidades en la investigación.

“El actuar de la fiscal que está llevando el caso desde un inicio ha dejado mucho que desear, ya que no ha pedido la prisión preventiva desde el inicio del proceso y él está libre en la actualidad. Ha comprimido los delitos en uno solo que es el homicidio culposo y por eso no configura para una detención preventiva. El mismo general de la Policía de la región Junín ha referido que esto es un concurso de delitos y ella no ha hecho caso. Está llevando el proceso de manera irregular hasta el momento”, exigió uno de los hermanos.

“Él ha omitido eso (el policía) y ha hecho todo lo contrario. Incluso nuestro asesor legal considera que el hecho de que sea un policía formado para proteger la vida es algo que cambia inclusive la figura porque él está en su formación. Si no se daba un operativo policial en el trayecto en que subía, que fue lo que lo detuvo, él probablemente se hubiera escapado y hubiese pasado mucho tiempo hasta que lo capturen”, sostuvo otro de los hijos.

Si bien se desconoce si el oficial permanece en su cargo como policía, uno de los hijos de la víctima relató que tiene entendido que se encuentra en proceso disciplinario para que lo den de baja. “Esperamos que eso se dé porque una persona así no puede integrarse en el cuerpo policial”, agregó.

