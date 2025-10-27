Mujer que enfrentó a 3 ladrones en su casa en SJL denuncia que delincuentes fueron liberados

El último 16 de octubre, María Alcántara, de 63 años, denunció la presencia de tres delincuentes dentro de su vivienda, en la urbanización Santa Elizabeth, San Juan de Lurigancho (SJL). Aunque los ladrones fueron detenidos tras llamar a la Policía, la agraviada señaló que los agentes del orden tardaron en recepcionar su denuncia y que los ladrones fueron liberados 72 horas después de ser puestos a disposición de las autoridades. La mujer, que se enfrentó a los delincuentes para evitar que escaparan, aseguró para las cámaras de Latina que ahora vive con temor, pues teme que los mismos sujetos regresen a tomar represalias contra ella y su familia.

La vecina también alertó que la zona donde ocurrió el intento de robo está rodeada de casas expropiadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el proyecto del Anillo Vial Periférico, hoy convertidas en guaridas desde donde operan delincuentes. La crítica situación también afectó el pasado 19 de octubre a un comedor popular que alimenta a más de 60 personas, ubicado a pocas cuadras de la zona, que sufrió el robo de toda su inversión e insumos.

En una primera queja, María Alcántara señaló que, al presentar su denuncia en la comisaria, tardó más de 8 horas para que la Policía la registre. “10 de la mañana pasó esto, yo salí de la comisaría 7 de la noche. Realmente es terrible poner una denuncia y por eso es que mucha gente no lo hace y por el temor de las represalias también”, sostuvo.

Además, refirió que un familiar de uno de los sujetos que ingresó a su vivienda pasa todos los días por su casa. “No solamente tengo miedo que regresen, porque conocen, sino que tengo temor a que puedan tomar represalias contra mí, mi familia, mis hijos, mis hermanos. Realmente me siento indignada por la situación”, lamentó.

Ante la presencia del canal de televisión, personal policial llegó a la zona e intervino, como parte de un control de identidad, a personas que se encontraban en una de las casas expropiadas por el MTC. Las autoridades declararon haber coordinado con la cartera ministerial para el cierre definitivo de las viviendas, que han sido convertidas en escondites de delincuentes para planear asaltos y robos hacia los vecinos.

Aunque Alcántara indicó que ninguno de los intervenidos fueron los sujetos que ingresaron anteriormente a su domicilio, identificó a uno de los detenidos. “He visto que uno de ellos es a quien nosotros le decimos el vigilante porque es el que está marcando a todos los vecinos. Ese sujeto flaco, alto, siempre lo vemos ahí. Siempre está parado ahí vigilando quiénes entramos, a qué hora salimos, por eso siempre estamos al tanto”, explicó.

Casas expropiadas por el MTC atraen delincuencia

Los vecinos de la urbanización Santa Elizabeth expresaron que la situación de inseguridad se agravó desde las expropiaciones de algunas casas de la zona, tras el inicio de la obra del Anillo Periférico Vial, que viene ejecutando el MTC. Aunque los representantes del ministerio han indicado haber cubierto algunas viviendas, los delincuentes continúan ingresando, incluso con el uso de escaleras.