Delia Espinoza llega a Fiscalía EN VIVO: busca ser restituida tras fallo judicial que ordena su reposición

Delia Espinoza llegará a las 8:30 de la mañana a la sede principal del Ministerio Público luego de que el Poder Judicial dispusiera su restitución como fiscal de la Nación. La orden exigía que la JNJ la repusiera en un plazo de dos días. Sin embargo, ese organismo la convocó a declarar para el 17 de noviembre por presuntamente haber impedido el retorno de Patricia Benavides.

Delia Espinoza EN VIVO 08:01 Exteriores de la Fiscalía Así lucen los exteriores de la Fiscalía, se observa seguridad habitual en la puerta principal de ingreso y un efectivo policial- Créditos: Kevinn García / URPI-LR