Delia Espinoza llega a Fiscalía EN VIVO: busca ser restituida tras fallo judicial que ordena su reposición
La fiscal de la Nación suprema se presentará a las 8:30 am en la sede del Ministerio Público para exigir que se cumpla la resolución judicial que dispone su retorno al cargo. La Junta Nacional de Justicia aún no ha ejecutado el fallo que ordena su reposición inmediata.
Delia Espinoza llegará a las 8:30 de la mañana a la sede principal del Ministerio Público luego de que el Poder Judicial dispusiera su restitución como fiscal de la Nación. La orden exigía que la JNJ la repusiera en un plazo de dos días. Sin embargo, ese organismo la convocó a declarar para el 17 de noviembre por presuntamente haber impedido el retorno de Patricia Benavides.
Delia Espinoza EN VIVO
Exteriores de la Fiscalía
Así lucen los exteriores de la Fiscalía, se observa seguridad habitual en la puerta principal de ingreso y un efectivo policial-
