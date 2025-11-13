HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Política

Delia Espinoza llega a Fiscalía EN VIVO: busca ser restituida tras fallo judicial que ordena su reposición

La fiscal de la Nación suprema se presentará a las 8:30 am en la sede del Ministerio Público para exigir que se cumpla la resolución judicial que dispone su retorno al cargo. La Junta Nacional de Justicia aún no ha ejecutado el fallo que ordena su reposición inmediata.

Delia Espinoza EN VIVO. Foto: composición LR
Delia Espinoza EN VIVO. Foto: composición LR

Delia Espinoza llegará a las 8:30 de la mañana a la sede principal del Ministerio Público luego de que el Poder Judicial dispusiera su restitución como fiscal de la Nación. La orden exigía que la JNJ la repusiera en un plazo de dos días. Sin embargo, ese organismo la convocó a declarar para el 17 de noviembre por presuntamente haber impedido el retorno de Patricia Benavides.

Delia Espinoza EN VIVO

08:01
13/11/2025

Exteriores de la Fiscalía

Así lucen los exteriores de la Fiscalía, se observa seguridad habitual en la puerta principal de ingreso y un efectivo policial-

Créditos: Kevinn García / URPI-LR

Notas relacionadas
Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

"Mañana tomaré posesión de mi cargo": la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

JNJ cita a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

JNJ cita a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

"No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta": dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

“No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”: dirigentes rechazaran llegada de José Jeri tras anuncio de gira por regiones

"Mañana tomaré posesión de mi cargo": la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

Miguel del Castillo se lanza como precandidato presidencial por "Primero La Gente"

Miguel del Castillo se lanza como precandidato presidencial por "Primero La Gente"

Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

Congreso insiste en criminalizar protestas: proponen hasta 10 años de cárcel a quienes se cubran el rostro en marcha

Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en 2022

Rosa María Palacios a José Jerí: "Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter"

Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

