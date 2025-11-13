HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

En la provincia de La Convención, un suboficial fue sorprendido por la Fiscalía cuando recibía dinero presuntamente para favorecer a otro agente en un proceso disciplinario. La Policía guarda silencio tras el escándalo.


Efectivo habría solicitado un pago de 15.000 soles a otro efectivo. Créditos: Luis Álvarez / La República.
Efectivo habría solicitado un pago de 15.000 soles a otro efectivo. Créditos: Luis Álvarez / La República.

Gran hermetismo rodea a la Región Policial Cusco luego de un insólito hecho protagonizado por un agente de Inspectoría en la provincia de La Convención. El suboficial Jasand Barrios fue sorprendido por la Fiscalía Anticorrupción cuando, presuntamente, recibía una coima y, al ser descubierto, decidió tragarse parte del dinero antes de huir con rumbo desconocido.

lr.pe

El operativo se realizó la tarde del último miércoles en la ciudad de Quillabamba, tras una denuncia presentada en contra del policía, quien habría solicitado 15 mil soles a otro efectivo a cambio de favorecerlo en un proceso disciplinario. Según las investigaciones, el acusado recibiría un primer pago de 3 mil soles cuando fue intervenido a bordo de un vehículo por las autoridades.

Se comió los billetes y huyó

Al percatarse del operativo, Barrios intentó destruir la evidencia introduciendo parte de los billetes en su boca, luego escapó corriendo, sin que los agentes lograran detenerlo. Posteriormente, las oficinas de Inspectoría ubicadas en la comisaría de La Convención en la ciudad de Quillabamba fueron lacradas como parte de las diligencias.

Silencio en la PNP

Hasta el cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta del jefe encargado de la Región Policial Cusco, coronel PNP Walter Poma, ni de la coronel PNP Edith Espejo, titular de Inspectoría en La Convención, quien habría dejado repentinamente la ciudad.

Desde la oficina de imagen del Ministerio Público de Cusco se informó que el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Manuel Mayorga, ofrecerá en las próximas horas una rueda de prensa para detallar las acciones que viene realizando la Fiscalía de La Convención.

