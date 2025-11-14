Odanc Piura supervisa desarrollo de audiencias judiciales en la Corte Superior de Justicia de Piura

La Unidad Descentralizada de Prevención, Supervisión e Inspección de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – Piura, a cargo del juez superior titular Tulio Eduardo Villacorta Calderón; en mérito a la Resolución Jefatural N.° 034-2024-JN-ANC-PJ, emitida por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, hoy 12 de noviembre, realizó acciones de verificación y supervisión del adecuado desarrollo de las audiencias programadas por los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes de control preventivo y acompañamiento que impulsa la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, con el propósito de fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad del servicio judicial en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.